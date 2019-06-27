المقالات

خريجو ما قبل 2003 ..هل من منصف ؟


عقيل الناصر الطربوشي

 

بعد سقوط الحكم البعثي الطائفي وزوال المرتزقة البعثيين ، من الشوارع والمدن ليتبدل ذلك الحكم الجائر، بأخر ديمقراطيا نابع من ارادة الشعب ، مستمدا قوته ومشروعيته من صناديق الاقتراع .

استبشر الشعب خيرا وخاصة الخريجين لان في ظل حكم الطاغية كان التعيين لعوائل البعثيين، وبغض النظر عن مستواهم العلمي اليوم تعود بحلة اخرى ويحصد المسؤولين التعيينات لابنائهم واقاربهم فاين الانصاف من ذلك الامر ، وماهي الحلول للقضاء على هذه المشكلة او على الاقل الحد منها ، والتخفيف من مضاعفاتها على الفرد والمجتمع ، لانها باتت تزداد تعقيدا يوما بعد اخر.

من نافلة القول ، ان الامم تسمو بالعلم والفكر والثقافة… وتبني المراكز البحثية والعلمية والجامعات الحديثة ، لان الانسان حقوقه تعد رأس ماله في الشعوب الحيوية ، وقد كرمته الاديان السماوية… فهو قيمة عظمى ، تحاول جادة كل الحكومات تلبية متطلبات عيشه الرغيد ، والعمل لصالح حقوقه بتوفير فرص العمل امامه.

 ان ابسط حقوق الانسان هو طلبه ، تحقيق رغباته بعد اكمال الدراسة ان يحصل على فرصة عمل ، فهل يعقل ان عائلة كاملة يعيين جميع افرادها لمحسوبيات حزبية ، واخرى لايتم تعيين اي فرد منها، اين العدالة من ذلك.

لطالما كل شخص يحلم بعد اكمال المشوار الدراسي الطويل والشاق ، ان يحقق بذلك طموحه وامنياته واهدافه، لخدمة بلاده والمجتمع ، ان اكثر مايفكر به الطالب المتخرج، هو الحصول على فرصة تعيين وربما يكون هذا بالتحديد ، هو باب الحلم (الواقعي)الذي يمكن من خلاله تحقيق باقي الامال والاهداف ، ولكن لايتحقق شيء من هذه الامال حيث يتفاجأ الطالب بعد التخرج ، ان الامال تبددت وتلاشت بسبب عدم الحصول على تعيين.

ونحن نتحدث بالاخص عن شريحة ماقبل السقوط ، التي مضى على تخرجهم عقود كثيرة من الزمن،  حيث عانت هذه الشريحة الامرين من مظلومية النظام البائد،  من جهة ومن سوء الظروف المعيشية من جهة اخرى، لان البلد كان يمر بتلك الفتره بحصار اقتصادي جائر ،  هل من منصف؟

وقد اصبح التعيين بالنسبة لهم اضغاث احلام وقد فقدوا الامل يعيشون بين الترقب للوظيفة وبين الفراغ القاتل .يبدوا ان المأساة التي تحصل في العراق لامثيل لها ، فكيف يجلس بداره من تخرج من الكلية او المعهد، وقد امضى سنين عمره بطلب العلم؟ اليس الاجدر بالحكومة تعيين ابنائها. فظاهرة البطالة اسوأ ظاهرة اجتماعية واقتصادية ولاسيما،  اذا كان العاطل عن العمل بحيوته ويحمل شهادة جامعية.

فبين هذا وذاك بدأت خيوط احلام الخريجين تتلاشى شيئا فشيئا،  امام ضيق الفرص المتاحة، فهل سنتبقى تعيش الاحلام ام هناك من سيمد اليد لانقاذهم .

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خريجو ما قبل 2003 ..هل من منصف ؟
سوء الكهرباء قلة التخيصيات أم فساد متعمد ؟!
قوانيننا وشبكة العنكبوت..!
الكل يدعي هو الطبيب ولا طبيب غيره>>!
قراءة إيجابية في ذهاب الحكيم الى المعارضة..!
هوية الأحمق السب والشتم..!
ايها الفرقاء...... رفقا بااهل العراق
السياسي القرد..!
لولا وخز الابر لما استقام الثوب...! 
لماذا يطلب أهل الموصل تدخل المرجعية ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فرح : شبكة النت على جهاز الماي فاي اسيا سيل صفر نهائي لا توجد شبكه من البارحه في منطقة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ...
الموضوع :
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
فيسبوك