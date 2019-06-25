لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!

أحمد عبد السادة

"بعض" الشيعة المخــدوعين الحمـــقى الذين يجيدون تبني وترديد مقولات أعدائهم، نراهم يصطفون مع ترامب ومحمد بن سلمان ضد إيران، ويتمنون أن تقوم أمريكا بقصـــف إيران وإسقـــاط نظامها بحجة أنهم "علمانيون" وأن النظام الإيراني "إسلامي شيعي"!!.

هؤلاء "الحمـــقى" يجهلون تماماً بأنه لو تم إسقاط النظام الإيراني لوصل تنظيم "داعــ.ـــش" الإرهــــابي في اليوم التالي إلى حدود بغداد ولتم ذبــــح كل شيعة العراق وكل شيعة سوريا ولبنان وفي مقدمتهم هؤلاء "الشيعة" الذين يروجون للسعودية ويتمنون إسقـــاط النظام الإيراني!!، ولن يجدوا حينها أي دولة تمد لهم يد المساعدة والعون، وحينها لن يسلم أي "شيعي" من الذبـــح سواء كان إسلامياً أو علمانياً أو شيوعياً أو ملحداً أو ليبرالياً.

لقد كنت أتوقع بأن مؤامـــرة "داعـ.ــــش" التي استهدفت رقــــاب الشيعة تحديداً ستصدم "بعض" هؤلاء الشيعة المخدوعين وتوقظهم من سباتهم وغفلتهم وتدفعهم لإعادة حساباتهم وتغيير قناعاتهم، ولكن يبدو أن هؤلاء لا توقظهم حتى السيـــوف والخناجـــر التي وصلت قرب رقابهم!!.

أيها الحمـــقى.. إذا كانت حتى مؤامـــرة "داعــ.ـــش" المدعومة أمريكياً وإسرائيلياً وسعودياً وقطرياً وتركياً لم توقظكم من نومكم.. فما الذي سيوقظكم إذن أيها "التنابل"؟!!.