مفاهيم شبابية ـ  قواعد للشباب في السلوك الاجتماعي (١٢)

السيد صدر الدين القبانجي

الرياضة والفن والتجارة والهندسة والسياسة والأدب والخطابة وغيرها كلها تخضع لقواعد وبدون ذلك فهي الفوضى والفشل

هكذا السلوك الاجتماعي يخضع لقواعد

فماهي ؟؟

١- انت جزء من مجتمع والمؤمنون كالجسد الواحد فنجاحك مرهون بنجاحهم ٠

٢- أحبب لأخيك ماتحب لنفسك

٣- لعل الاخر أفضل منك وانت لاتدري فلا تحتقر احدا

٤- اذا أردت ان يحبك الناس فكن لهم محبا واخرج الغل من صدر غيرك بقلعه من صدرك

٥- صل من قطعك وقابل الاساءة بالإحسان تكن سيد الموقف وتربح رضى الله

٦- لا يجب ان ترد بالمثل على كل من تجاوز عليك بل ( اعرض عن الجاهلين )

٧- ادع لإخوانك بظهر الغيب تكسب رضاهم

٨- لا تكن قاسيا في منطقك وان كنت على حق بل عليك بالرفق مع الاخر

٩- ليكن حبك في الله وبغضك في الله وليس للأنا والمصالح الشخصية

١٠- اعلم ان اخوانك لهم عليك حقوق فلا تنساها كما لك عليهم حقوق

١١- اعلم ان رضى الله من رضى الوالدين فكن محسنا لهما واطلب منهما الدعاء لك

١٢- عليك بصلة الأرحام فان الرحم معلقة في السماء تقول اللهم صَل من وصلني واقطع من قطعني

١٣- كن مبتسما مع الاخوان ولا تكن عُبوسا فالمؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه

١٤-حاول ان تكسب قلب الاطفال وتتحبب اليهم وتتصابى لهم

١٥- اخدم نفسك بنفسك ولا تكن كسولا في البيت او خارجه

١٦- ابدأ صباحك بالصدقة وان كانت قليلة لدفع البلاء عنك واعلم ان الكلمة الطيبة صدقة

١٧- لا تكن معزولا وحاول ان تكون جزءا من مجموعة صالحة

١٨- حاول ان تصلي في المسجد ولو مرة واحدة في الاسبوع

١٩- احذر من الغيبة فإنها اكل لحم اخيك فهل تحب ذلك

٢٠- اذا رافقت احدا فكن انت المحسن له اثناء الطريق

٢١-البس ملابس أنيقة ومتواضعة واستعمل العطور دائما

٢٢- تفقد أصدقاءك اذا غابوا عنك واسال عنهم

والله يحب المحسنين

١٦/ شوال /١٤٤٠ هـ