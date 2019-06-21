المقالات

الفضول في القراءة..!

81 2019-06-21

أحمد كامل

 

شدني الفضول ذات مرة لقراءة أحد الكتب، والذي وَلَدَ ضجةً إعلامية واسعة، ودوى صداه في العديد من دور النشر والمكتبات، والذي حصلوا بفضل بيعه الربح الوفير .

 لم اشتر الكتاب ابتداءً، وكالعادة بسبب القضية المادية البحتة، فبدات بتحميل الكتاب من الإنترنيت للإطلاع عليه بصورة موجزة او عشوائية، وفعلا بدأت بقراءة الكتاب مع شغف كبير من أجل الإطلاع على ذلك الكتاب الذائع الصيت فقرأته حرفياً، حتى وصلت إلى ثلث الكتاب، لعلي أقتنع بما كتب ببعض طياته .

 لكني لم أرى محتوىً فيه سوى تسطير جمل، وحشو كلمات حتى أنه وصل في سرده إلى وصفِ قطةً بأربعة أسطر !! بعدها إنتهى فضولي في اكماله لأني شعرت بملل ونعاس شديد، وتعجبت كثيراً لهذا الهول الإعلامي الذي صدح وتغنى في كتاب ليس له أي أثر إيجابي اوسلبي على القارئ، ولا أعرف هل من المعقول أن ذوق القارئ قد نزل عن مستواه، أم هي مجاملة للكاتب، أو بسبب شهرة الكتاب تجعل القارئ مضطراً لقراءته خشية تداول الأسئلة بشأنه خلال الجلسات الأدبية أو من ناحية فضول الإطلاع .

 وفي وقتٍ لاحق وأنا أتطلع ذات مرة على تعليقات القراء في المواقع الأدبية على صفحات التواصل الإجتماعي، حينها قرأت تعليقاً لأحد الإخوة وهو يشجع القراء على قراءة كتاب تجاربي للكاتب الكبير محمد جواد مغنية، فعاد فضولي أيضاً لقراءة ذلك الكتاب، والذي يتحدث عن سيرة مغنية وحياته العلمية والأدبية وشرح معاناته في طلب العلم والمعرفة وتحمله مشاقٍ ومعاناة لا توصف في سبيل الوصول إلى مدينة العلم والعلماء النجف الاشرف، وبدأت أتصفح ذلك الكتاب أيضاً على الإنترنت، وقررت شراءه وبدأت قراءته، وكلما انتهيت من صفحة أجد الصفحة اللاحقة متعلقة بها ولا يمكن تأجيل قراءتها، حيث شدني فيه أسلوبه المؤثر حتى وصلت إلى الصفحة 60 وهو لايزال يسرد بدايات حياته العلمية.

 حينها تأثرت به كثيرا عندما قرأت معاناة مغنية، وهو يواجه المصاعب الشديدة، وكان وقعها على نفسي مؤثراً بصورةٍ كبيرة، حتى صرتُ أنظر إلى نفسي كم أنا ضعيف ولا أتحمل عشرُ ما تحمله مغنية، من أجل أن يغذي نفسه بما تطمح، ويشبع رغباته بما تطلب، حتى صارت تمرُ بي مواقف كثيرة فيها إختبارات للصبر أو السعي في الحصول على المعلومة.

حينها اتذكر مواقف مغنية وزادت نفسي اصراراً،فما أقوله أن الكاتب يفترض أن يكتب لقصد الوصول إلى نفسية القارئ والتعمق بها، ثم التأثير فيها، بغض النظر عن نوعية الكتابة، حتى في القصص الروائية يفترض العزف على وتر التأثير في نفسية القارئ، ومحاولة إخراج الروح الطيبة وإعادة تنشيطها، وتنمية قدراتها، لتكون ذات تأثير واضح بين المجتمع، لا الكتابة من أجل السرد الدرامي الذي هدفه إملاء الصفحات من دون معنى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل بدأ الافول الامريكي ؟
اريد بيتا صغيرا..!
الفضول في القراءة..!
الاوضاع في المنطقة والتحديات (9)
هل اقتربت ساعة الصفر؟!
الطائرة اوهن من بيت العنكبوت.
مفاهيم شبابية (١٢) قواعد للشباب في السلوك الاجتماعي 
محور الكاولية ..!
ياصباح اهلا وسهلا بك في دار السلام
من يقود الفرات؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك