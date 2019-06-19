النظريات التربويه النظرية المثالية

علي حسين العقيلي

النظرية المثاليه

تنطلق هذه النظرية من منطلق اساسى هو ان هناك عالم اخر غير العالم المحسوس الذى نعيش فيه .

وهذا العالم ذا طبيعة ازليه وخالدة وهو ملئى بمجموعة من القيم والأفكار النظرية كالحق والجمال والشرف وهى ذات خصائص ثابتة غير قابله للتغير .

هذه القيم والفضائل مثل عليا قائمة فى عالمها الخاص فهى ذات طبيعة مستقلة عن الوجود المادى

الافكار الاساسية التى تقوم عليها النظرية المثالية هى

• ان الوجود كله يوجه الى الفكر وان الاشياء الواقعيه لاوجود لها فى غير افكارنا .

• ان الفكر هو الذى يصور لنا الوجود الواقع .

ان الفكره هى الحقيقة الوحيدة الصادقة التى لا تتغير

مبادئ المدرسه المثاليه

تؤمن هذه الفلسفة بمبادئ اساسيه تنطلق من ايمانها بوجود افكار عامه ثابتة مطلقه مستقلة عن عالم الخبرات اليوميه ومقرها العالم المثالى .

• طبيعة العلم :- تنظر اليه نظرة ازدواجية ,عالم الافكار الحقيقى وعالم الخبرات اليوميه وهو عالمنا الارضى .

• طبيعة الحقيقة :- ان الحقيقة النهائيه توجد فى عالم آخر,هو عالم الافكار او عالم الحقيقة المطلقه .

• طبيعة القيم :- تؤمن المثاليه بوجود قيم ثابتة لا تتغير .

طبيعة المجتمع :- تنظر للمجتمع على انه يتكون من الطبقه العامله وطبقة المفكرين أو الفلاسفة

رواد المدرسه المثاليه

افلاطون

تقول مثالية افلاطون بثنائية الطبيعة الطبيعة البشرية . اذان الانسان يتكون من روح وجسد , اوعقل ومادة منفصلين تماما عن بعضهما البعض .

قسم افلاطون العالم الى الى علمين .

عالم المثل ويمثله الفكر النظرى المجرد .

عالم الحس المتغير ويمثله العالم الواقعى

التطبيقات التربوية لمثالية افلاطون

1. العناية بالعقل وتهذيبه بالمعرفة النظرية .

2. نظرية المعرفة عنده تقدس العلوم النظريه .

3. الترفع عما هو مادى حتى يستطيع العقل ازالة الحجب ويكشف الاسرار.

4. ان المعرفة لا تكون بغير العقل .

5. تولد الافكار بإتباع الطريقه السقراطية الاستنباطية للوصول للمعرفة .

اثرت مثالية افلاطون على كل الفلسفات المثالية التاليه لها .

رينه ديكارت

هو مؤسس الفلسفة المثالية الحديثه التى تحاول اثبات الوجود عن طريق الشك,اذ يرى ان الشك تفكير .

يقوم منهجه على الكوجيتو ( انا افكر اذن انا موجود )

تقوم المعرفة عنده عن طريق عمليتين اساسيتين هما الحدس والاستبصار.

 الحدس لا يتعلق بالحواس او الخيال بل هو الرؤية العقليه المباشره للحقيقة .

 ليس للحقيقة وجود خارج العقل .

امانويل كانط

هو عملاق الفلسفة المثالية الحديثة

يرى ان العالم الخارجى يسبب الاحساس بينما العقل ينظم الاحساس ويزودنا بالتصورات التى بواسطتها نفهم التجارب.

المعرفة ليست مكتسبه من التجارب انما هى من عمل العقل .

ربط وجود العالم الخارجى والأشياء بالذات العارفة التى تتكون من ملكة الحساسية وملكة الذهن وهى الملكة الخاصة بالإدراك العقلى

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الخصائص العامه للنظريات المثالية

النظرية المثاليه للتربية اقرب النظريات الى الاديان .

ان الحقيقية النهائيه ذات طبيعة عقليه او فكرية ا و روحيه .

ان العقل البشرى جزء من العقل الكلى المتغلغل فى الكون .

لا تنكر وجود الواقع الذى نعيش فيه ولكنها تؤكد ان ذلك الواقع ليس مطلقا بل ظواهر لواقع روحى مخبوء تحته .

الافكارعامه ومطلقه .

القيم مطلقه وغير متغيرة وهى جزء من تركيب الكون .

المعرفه المطلقه من انتاج العقل وحده -------------------------------------------

الاسباب التى ادت ضعف النظريه المثاليه

تطور المعرفة العلمية التى تعتمد على التجربة والنشاط العلمى.

تغير نظرة المجتمعات الحديثة من العزوف عن الحياة الدنيا الى الاهتمام بها وبذلك اهتمت الفلسفة بالتحليل والنقد للأوضاع الاجتماعية .

ظهور فلسفات مادية بحتة مثل الماركسية والبرجماتية التى وجهت معظم نقدها للمثالية

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التطبيقات التربويه للفلسفة المثالية

 برى المثاليون ان اهداف التربيه هى :-

1. اعداد الانسان للحياة الخيرة بتزويده بالمعرفة ليصل الى مر حلة التوافق مع الله وهى بلوغ الغاية التى خلق من اجلها .

2. البحث عن الحقيقة عن طريق الحصول عن المعرفه .

3. تنمية الوعى بادراك الذات العاقله بالتركيز على تنمية العقل .

4. تنمية الجانب الخلقى فى المتعلم حتى تسمو نفسه ويكون عضوا صالحا فى مجتمعه .

5. المحافظه على التراث ونقله .

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ان المنهج التعليمي ينبغى ان :

1. يكون ثابتا لا يتغير وتتراكم فيه المعرفه .

2. يضعه المفكرون ولا يؤخذ فيه اعتبار للفروق الفردية والرغبات والحاجات بالنسبة للمتعلمين .

3. يوجه المنهج الى التركيز على دراسة المواد النظرية كالتاريخ والفلسفة والفنون والدين .

4. تقوم طرق التدريس على التلقين والمحاضرات .

5. يكون هدف الامتحا

نات هو الكشف عن القدره على تذكر المعلومات واسترجاعها ولا تعطى عناية للتحليل والتقييم لا تهتم باستخدام الوسائل التعلميه لان التركيز يكون على النشاط العقلى . لا يتضمن المنهج النشاط خارج الصف لأنه يعتبر نشاطا لا منهجيا .

6. لا تهتم بالتعزيز وتسمح بالعقاب البدنى لان التعليم يخاطب العقل ولا يخاطب الجسد .

7. يعتبر المعلم هو محور العمليه التعلميه .

8. يكون التلميذ متلقيا فقط وهو عنصر سلبى فى عملية التعليم