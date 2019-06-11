المقالات

مفاهيم شبابية                  (١٠)      تعريف اللادين


لسماحة السيد صدر الدين القبانچي 

 

تحدثنا في الحلقة التاسعة عن الدين الجاذب والدين الطارد ، ولنتحدث الان عن اللادين ماهو ؟

١- اللادين يعني التقدم في مسالك الحياة الموحشة بدون صاحب ولا دليل ( الهي ما اوحش الطرق على من لم تكن دليله )

٢- اللادين  يعني حياة بلا مستقبل ولا هدف ( وقالوا ماهي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيى وما يهلكنا الا الدهر )

٣- اللادين يعني تحلل من عبودية الرحمن وغرق في عبودية الشيطان ( ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين )

٤- اللادين يعني حياة ليس فيها طعم الحب ولا لذة الحديث مع المحبوب ( وهل الدين الا الحب ) 

٥- اللادين يعني معركة بلا حماية (ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم )

٦- اللادين يعني ضحك قليل يعقبه بكاء طويل (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا )

٧-اللادين يعني قلق دائم لا يعرف الاطمئنان (الا بذكر الله تطمئن القلوب )

٨- اللادين يعني إنسان خاسر في الدنيا والاخرة ( خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين- )

٩- اللادين يعني إنسان بلا هدف ولا معنى ولا قيم ( ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا )

١٠-اللادين يعني قطيعة عمياء مع الكون والطبيعة والمجتمع (ومن لم يجعل الله  له نورا فما له من نور )

              ٠٠٠٠٠٠٠٠

      ربنا لا تُزِغ قلوبنا بعد اذ هديتنا 

 

صدر الدين القبانچي 

٦/ شوال/١٤٤٠ هـ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفساد نار تسري بالهشيم ..... القسم الثاني
ألحشد وألفتوى ألمباركة
فتوى الجهاد الكفائي .. وصحوة الشعب
البقيع .... جريمة لن ننساها
مفاهيم شبابية                  (١٠)      تعريف اللادين
الاوضاع في المنطقة .. والتحديات....٧
10 حزيران 2014.. اليوم الذي أسقط الأقنعة
حبل الكذب طويل ..!
من بيوتات النجف القديمة ... إبتدأَ النصر
فتوى الجهاد الكفائي.. تنجب حشدا انسانيا مقدس !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك