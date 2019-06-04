المقالات

ذكرى الرحيل


في ذكراك  شىء بداخل الروح يفجعني ويحملني الى حيث  ليلة الفراق 

 

عبد الحسين الظالمي

 

ذلك اليوم  الذي تجمهرت فيه الناس كانها تفر من زلزال اصاب المدن  مغبرت الوجوه  الكثير منهم لا يجد سوى الدموع ينعى   بها نفسه  ولم يكن يجرء ان ينعاك ... تلك اليله واليوم الذي لم نجد ما يأوينا سوى قطع خشب لبقايا كيبل كهرباء  فيما راح الاخرين يفترشون  التراب  لا اعرف لماذا  لم  ارى احد يشرب الماء  يمكن اليله فيها شبه من تلك اليله قبل الف  وثلاثمائة  عام  حين باتت واصبحت عيال الحسين بدون ماء

احسست بشىء غريب وكان الدنيا  توشك على الانتهاء  رغم الشباب وقوة البدن ولكن الكل من حولي يشعر  بالاعياء يشعر ان اجسادنا ثقيله حتى ان بعضهم قال اتركوني هنا  ، كنا  نسمع انين خفي  رغم حشود البشر والسيل الاسود يعم ما حولنا  اقول  لم اكن اصدق بما يجري  او احاول ان كذب عيني  رغم قطعنا لمسافه كبيره من الجبهه غرب البلاد  الى بهشت الزهراء ولكن عيووننا لا تريد ان تنام 

حتى ان احد الشباب معي قال اريد ان اغمضي عيني لااتصور انني في حلم لانني

لا اطيق الحقيقه  امهلوني لحظات  لعيش وهم الحقيقه  ثم ينهض ليقول 

الله كم تمنيت ان لا ارى هذا اليوم  ثم يقوم و ينظر صوب بشهت الزهراء ليخاطب صديق شهيد لنا دفن هناك ويقول له  ابراهيم لماذا لم تاخذني معاك الم اقل لك اني اخاف من هذا اليوم ثم ينهار بالبكاء  كانت تجول بنا الانظار من حولنا والى السماء  التي كانت صامته صمت رهيب  سوى من لحظات تكسر فيها الصمت  مروحيه تاتي ثم تنسحب بعيدا،  كنا حيارى كمن ينظر دون ان يعرف ماذا ينتظر لان عقله لم يصدق وصبحنا نشعر

ان كل شىءاصبح باردا برود الجسد 

ذلك الجسد الذي حمل روحا تعادل قمة البرز  انتهت الساعات ومضى الوقت وتحول المكان كله الى روضه من رياض الجنه  انتظرنا اكثر من يوم 

لتعانق ارواحنا واجسادنا تراب  اعتقدنا اننا سوف نشم به تراب الحسين  عدنا ولم تعد ارواحنا بل بقيت حيث بقى روح الله ....وبعد شهر من ذلك التاريخ عدنا  لنستعيد ارواحنا فوجدنا بقعة من بقاع الجنه وقد تحددت حدوها واصبحت قبلة العباد  قيام وقعود وصوت  القران يشق السماء ( انما يخشى الله  من عباده العلماء ).....جلسنا حول الضريح  ينظر  بعضنا الى بعض وكاننا  نسمع  صوتا من خلف الضريح  يقول لماذا الخوف  وقد تركت فيكم عليا   وشبال من اصحاب علي راياتهم سود جباهم معفرتة من السجود  ذخرهم الله ليوم  تكونون فيه معا سورا وحصنا  لمرقد  الحوراء‏ وسدا  منيعا  عن عاصمة علي .... ويوما تجمعكم  خدمة الحسين  وحبيبي ابا الفضل   وتسمعون نشيد ( ايران والعراق لايمكن الفراق )اذهبوا الى حديث امرتكم وسوف اذهب الى جدتي الزهراء ادعو لكم ....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد الخميني الاب والمرجع والقائد  بين العلم والعمل
بين ٢٢ بهمن وطبس ثمة شىء يتجاوز حدود ارادة الانسان ...
ثلاثة قمم في قمقم واحد والسبب يمني (( حافي ))
ذكرى الرحيل
الامام الخميني اسطورة وقائد لن يتكرر
وتحقق حلم الأنبياء...
الامام الخميني : الزعيم والعالم والملهم 
 روح الله الخميني في ذكراه العطرة
انجازات الامام الخميني… .تتخطى حدود الزمن!!
الإنسان مركز النور
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.97
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك