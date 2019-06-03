 روح الله الخميني في ذكراه العطرة

عبد الكريم آل شيخ حمود الشموسي

في مثل هذه الأيام ، تمر علينا الذكرى الثلاثون لرحيل الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه الى الرفيق الأعلى ؛ مفجر الثورة الإسلامية الإيرانية التي أطاحت بنظام الشاه العميل؛ولا يسعنا في هذه المناسبة الأليمة إلا أن نعزي الشعب الإيراني المسلم وسماحة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي دامت بركاته والقيادة السياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ثورة الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف المباركة التي ايقضت الملايين من شعوب العالم واحدثت ثورة نوعية وتوجه قيمي نحو التمسك بمادئ وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ،والتي جاءت بميراث الأنبياء وحققت حلمهم الإصلاحي الإلهي الذي هو غاية وجود الإنسان على الأرض،غايته المثلى هي أن يقف دائما بوجه الطغاة لتتمكن البشرية من أخذ دورها الصحيح في عبادة الواحد الاحد، ولتتبوأ مكانتها الحقيقية وهي خلافة الإنسان على الأرض ليعمرها كما أمره الله تعالى، ودون وجود أرباب يُعبدون من دون الله تعالى وليعبثوا بالفطره السليمة لدى الإنسان.

الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه جعل نصب عينية ايقاض الشعوب المستضعفة وجعل الإسلام المحمدي الأصيل هو المائز والهوية لمعتنقي الدين الإسلامي في جميع أنحاء العالم، ونبذ العناوين والايدلوجيات الأخرى عندما رفع شعاره الخالد منذ بداية ثورته المباركة {لا شرقية ولا غربية.... جمهورية إسلامية}. ليصبح المثل الأعلى والمبدأ الذي يسترد المسلم كرامته وعدم تبعيته لأي معسكر يتقاطع مع مبادئ الشريعة الإسلامية الأصيلة ؛ فكان الدستور الإسلامي المنبثق من تعاليم الإسلام وروح الإسلام هو الحل وهو المنهاج الذي سوف يحقق استقلالية القرار الاسلامي في أرجاء المعمورة.

اليوم وقد شهد العالم روح العزيمة والإصرار على نصرة الحق أينما كان، من قبل الإمام القائد علي الحسيني الخامنئي دامت بركاته وعدم الرضوخ لإرادة الشر المتمثلة فى الشيطان الأكبر امريكا وحلفاؤها في العالم ومنطقة الشرق الأوسط والخليج ، والتراجع من قبل إدارة ترامب في فرض إرادته على الشعب الايراني المسلم ،بعد أن وجد الإصرار والثبات في الموقف الإيراني.

رضوان تعالى عليك ياملهم الملايين من شعوب العالم واحرار العالم وأنت تغادر هذا العالم المادي الترابي، الى عالم النور القدسي لتبقى ذكراك في قلوب محبيك تتجدد كل حين ماطلعت شمس وما غربت.