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الإمام الخميني ظاهرة هزت التأريخ والوجدان


٦/٣ حزيران ذكرى وفاة الإمام الخميني رضوان الله عليه

حيدر الطائي

٦/٣ حزيران ذكرى وفاة الإمام الخميني رضوان الله عليه

 

 والخميني دخل فجأة ليصوغ العالم من جديد. ويعيد تركيب المفاهيم في مجالات الحياة جميعها. ولهذا كان مدوّيًا في ظهوره. وكان مدوّيًا في غيابه. فهو الغائب الحاضر والشاهد الشهيد والإنسان الإلهي. الإنسان الذي صاغَ الإسلام وقدّمه إلى العالم. في زمن يلفه الضباب. وفي زمن يعربد فيه الشيطان. وفي زمن تولول فيه رياح الزمهرير وهي تجوس المدن الخائفة. حتى أهتزت الأرض وانجبت  "روح الله".. وإذا بالعالم يرنو إلى وجهٍ مشرق. يحمل شارات الأنبياء. فجاء سيفًا صهيلاً مخزونًا من ذرات كربلاء. وعندما أشرقَ بدأ عصر الزوابع. لأن الخميني بدا كأنه قادمٌ من أعماق التأريخ. تأريخ الرسالات الإلهية. كان بشارة هذا العصر.

الإمام الخميني قدم النموذج السامي المغروس بالرسالة الإسلامية لأمةً هويتها الإسلامية متزعزة مسلوبة الإرادة مقهورة الحال استُعبِدت من غطرست الاستكبار واذنابه

الإمام الخميني بطلعته انقسم العالم من أجله  سماطين

السماط الأول كان مع ثورته المباركة حتى لو اختلفوا في جزئيات نهضته لكنهم باركوا ثورته التي اعتبرت إلهية تحفها رايات أحرار العالم وطوعت له البنادق الحرة.

والسماط الثاني من العالم أصابه رجفة قاصمة راجفة حيث  ضنوا أنه مؤيد من السماء واصابهم بعض ذرار ثورته

وبدأوا بترتيب أوراقهم المبعثرة وهم وجلون صاغرون

رحمك الله يا ايها الإمام مااسعدنا بك وما احوج الأمة إليك الآن. حيث الفتن تتلاطم في أمة الإسلام المتنوعة الهوية

آه آه لو كنت فينا الآن لتعملقة  أمة الإسلام ولتقزمت أمريكا ومعسكرها المشؤوم.

رحمك الله أيها الخميني العظيم في كل يوم وفي كل زمان

 

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