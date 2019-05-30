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الموقف من يوم القدس العالمي ..


أحمد حسن العراقي   وهو مناسبة تُعرف (بيوم القدس العالمي)… تخرج فيها التظاهرات في مختلف دول العالم للمطالبة بتحرير المقدسات في فلسطين .. في العراق هذه التظاهرات لها شكل آخر وفيها كلام آخر .. ولكي أبين للأصدقاء والمتابعين رأيي أقول وبكل صراحة : انا لا أجد نفسي متعاطفاً مع الفلسطينين أبداً .. لأن الفلسطينين ينقسمون الى معسكرين أحدهما ( سلفي وهابي والأخر بعثي صدامي ) .. فأنت لن تجد فلسطينياً الإ وهابياً او صدامياً وكِلاهما يعادي الشيعة وربما آخر أمنية لكل فلسطيني هي أن يفجر نفسه في سوق بمنطقة شيعية .. ليقتل اكبر عدد من الأطفال والنساء ..!! * لكن مع ذلك سوف اخرج غداً في تظاهرة يوم القدس وذلك لعدة أسباب : • السبب الاول : إن في فلسطين مقدسات إسلامية ياتي في مقدمتها المسجد الأقصى .. والمسجد الأقصى لا يخص الفلسطينين بل يخص كل المسلمين ..وفيه مسرى الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى اله • السبب الثاني : إن يوم القدس العالمي هو يوم للشعوب الإسلامية والعربية كافة كي تبقى تستحظر عدوها الاول ( إسرائيل ) والتي اراها انا شخصيا العدو الاول لنا في هذا العالم . • السبب الثالث : إن يوم القدس العالمي هو يوم لفضيحة الانظمة الخليجية وفي مقدمتها السعودية .. لأن هذه الانظمة المنافقة تحاول ان تطبع مع إسرائيل وتتمنى ان يتم تصفية القضية الفلسطينية كي تظهر هذه الأنظمة علناً في احضان نتنياهو من دون خجل او حياء .. لتتكلم عن العدو المشترك لإسرائيل والانظمة الخليجية المقصود بهم هم ( الشيعة وإيران ) .. • السبب الرابع : يكفي ان هذه التظاهرات تغيض اسرائيل وباقي الأنظمة الخليجية وتعريهم امام الشعوب وتفضح خيانة وعمالة تلك الأنظمة .. وزيف إدعاءاتها العروبية والإسلامية.. لهذه الأسباب أيها الأصدقاء سأخرج غدا في يوم القدس العالمي   _____________________
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