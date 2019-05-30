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انت ذيل ايراني..!


هيثم الزاملي الموسوي

 

كثيراً نسمعها ونقراها بالتعليقات في صفحات التواصل الاجتماعي  لذا نعرف ما معنى الذيل ..الذيل يعني نهاية الشي مثلا الرساله فيها مقدمه ومحتوى وذيل الرساله وكذلك الآيات المباركة بالقرآن الكريم نهايتها يسموه ذيل الايه .................

هنالك خطاب لسيد المقاومة والشرف سيد حسن نصر الله يقول ( نحن سادة عند دولة الولي الفقيه )  كذلك قيادات حماس أكثر من مناسبه يذكرون أن الجمهوريهالاسلاميه تقدم السلاح والدعم والتدريب لكنها لا تتدخل ولا تفرض قراراتها اذن منو هو الذيل

واتحدى اي شخصية سياسية أو بالمقاومة العراقية يقول السيد الإمام الخامنئي أو أحد رجالاته فرض علينا شي أو تدخل بقرار طبعا غير الاستشارة

السعوديه راعى الإرهاب وإحصائيات رسميه دولية عدد الانتحارين السعودية فقط بالعراق أكثر من ٥٠٠٠ انتحاري وطبعا الواقع هو مربع هذا الرقم وفتاوى التكفير كلها حاضتها وعلمائها سعودين وتقتيلهم لشيعة السعوديه واليمن والبحرين وأحتلالهم لقبور البقيع وفرض أحكام المذهب الوهابي وكل هذا ومحمد ابن سلمان سد حلوك الوطنيين بملعب وحينما جاء الفريق السعودي للبصرة ذهبوا الجماعة بحافلات كبيرة وهناك رفعوا لافتة وصاحوا الدار دارك يالاخضر  بالملعب اذن  من هو الذيل؟!

 نرجع لموضوعنا نحن شيعة علي ع والمعتقدون بعقيدة الانتظار الإمام المهدي عج من ضروريات الانتظار هو التمهيد الإمام عج وكما ورد عن رسول الله ص (  ‌‏إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود  فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملئوها ‏ ‏جورا ‌‏فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج )

.. يعني بالعامية  اذا تفهم معنى الرواية راح تتفهم منو الذيل؟!  والرواية تتحدث عن الاخوة المؤمنين الجمهورية الاسلامية وكذلك قوله الإمام الصادق ( ان لنا لكنوز بطالقان لا من ذهب ولا فضه ) .....

المذهب الشيعي اختلف عن باقي المذاهب فتح باب الاجتهاد واي مجتهد تراه انت جامع للشرائط يؤرث الاطمئنان لك الحق بتقليده والسيد الإمام الخامنئي لا غبار على كونه ولي امر المسلمين فضلا عن اجتهاده وعدالته وتقواه وعلى هذا الاساس كثير من المؤمنين يقلدونه هذا هو الامر بكل بساطة ونتعامل معاهم كمسلمين شيعة يشتركون معانا بالمعتقد وهذا الي لم ينتبه له محمد بن سلمان وغفل عنه الجهلة، فمحمد ابن سلمان عندما سألته مقدمة برامج ؛ ما هي مشكلتك مع إيران ؟!ّ أجاب وبكل صراحه قال نحن لا يمكن أن نتفاهم مع دولة تؤمن بالمهدي المنتظر ..

يعني بالعامية مرة أخرى؛ ابن سعود فهمها وجيوش الجهل مايفهوها  ... من هو الذيل؟!

ومن ثم نحن لا نستنكف ان نكون ذيل في امة الإسلام! وذلك خير من ان نكون سادة في امة الجهل والضلال ومذاهب الإلحاد 

والاهم وبالعامية أيضا؛ شكو واحد يقول لك انت ذيل قل له نقرأ زيارة عاشوراء وشاهد الإمام المعصوم ماذا يقول ( اني ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم ) وارجع اسأله  إيران كشعب والإمام الخامنئي أولياء لو أعداء لأهل البيت عليهم السلام  واكيد هو راح يسكت وانت تجاوبه ...اذن من هو  الذيل؟!

والنهاية احمد الله وأشكره لاني كما يسموني ذيل شيعي  ولم يجعلني رأس منافق جاهل ..

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