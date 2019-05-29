المقالات

في ذكرى أغتصاب القدس ياأمة العرب .. متى تفيقي ؟!


أمجد الفتلاوي 

 

 

 

معتقدات  !!!أتت بما اضحى عليه الحال هكذا قال لهم توراتهم المحرف .!

ان فلسطين ارض وعدو بها... فبدأت حكاية الدماء لأجل زرع بذور الصهيونية في جسد أمتي العربية !

تحت صمت أممي .

منذ المؤتمر الأول للصهيونية في عام ١٨٩٧ بدأت الهجرة اليهودية تشق طريقها  بخطط ممنهجة نحو زراعة اليهود في فلسطين وهذا ماتمخض عنه الأمر  ليبدأ  النزاع العربي اليهودي .

 

لتكون النتائج على الأرض بعد حقبة  عن طريق ضغط  اللوبيات اليهودية وتغلغلها في الدولة البريطانية الحاكمة انذاك.

 ففي عام ١٩١٧ طفى المشروع بوعد مشؤوم اباح لهم ماكانو يصبون اليه وليرسموا طريق الشرعية  بأقامة دولة يهودية في فلسطين التي كانت تقبع تحت الأحتلال العثماني  بوجود أقلية  يهوديه  لم تتجاوز ال(٥%) 

ليستمر نفاق الصهيونية في اربعينات القرن ليعلن عن دولة اليهود بتقسيم فلسطين أمام الصمت العالمي لينطق مرجعا شيعي من جمهورية أسلامية في أخر جمعة لشهر فضيل شهر رمضان المبارك.

 معلناً عن صرخة حق مدوية بصوت صادح .

 بتأريخ يجعل للقدس يوما تمجده جميع الدول المقاومة... تستذكر قبلة، وتستنكر،  فعل،  وتجدد عهد 

فلا يفرح ال صهيون ولا ترح فجسدها اهداف افواه بنادق المجهدين واقلامهم 

ففلسطين أنت القدس  ولست ضحية وهل تضحى من كانت قبلة الدين ومنار طريق المسملين ياقدس لا تؤرقي العين فهناك رجال الحمية في الميدان اتخذوا المقاومة وامتهنوا الجهاد فلا وجل سيبصر نورك قريبا ويعلي مجدك والله ناصر المؤمنين .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في اخر جمعة من شهر رمضان ..قضية القدس من دواليب الحكام الى ضمير الامة.
إنها المواقف الخالدة .. عراقية تستقبل ولدها الشهيد بتحية عسكرية
في ذكرى أغتصاب القدس ياأمة العرب .. متى تفيقي ؟!
دولة العتبات المقدسة
إيران والخليج الزجاج والحجارة .
القمة لشراء الذمة
أمريكا وحربُ الإبتزاز
محاسبة ام استهتار؟!
الاصلاح بين الدعوى والتطبيق
برهم صالح.. وعباءة الطالباني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.97
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك