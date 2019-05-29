في ذكرى أغتصاب القدس ياأمة العرب .. متى تفيقي ؟!

أمجد الفتلاوي

معتقدات !!!أتت بما اضحى عليه الحال هكذا قال لهم توراتهم المحرف .!

ان فلسطين ارض وعدو بها... فبدأت حكاية الدماء لأجل زرع بذور الصهيونية في جسد أمتي العربية !

تحت صمت أممي .

منذ المؤتمر الأول للصهيونية في عام ١٨٩٧ بدأت الهجرة اليهودية تشق طريقها بخطط ممنهجة نحو زراعة اليهود في فلسطين وهذا ماتمخض عنه الأمر ليبدأ النزاع العربي اليهودي .

لتكون النتائج على الأرض بعد حقبة عن طريق ضغط اللوبيات اليهودية وتغلغلها في الدولة البريطانية الحاكمة انذاك.

ففي عام ١٩١٧ طفى المشروع بوعد مشؤوم اباح لهم ماكانو يصبون اليه وليرسموا طريق الشرعية بأقامة دولة يهودية في فلسطين التي كانت تقبع تحت الأحتلال العثماني بوجود أقلية يهوديه لم تتجاوز ال(٥%)

ليستمر نفاق الصهيونية في اربعينات القرن ليعلن عن دولة اليهود بتقسيم فلسطين أمام الصمت العالمي لينطق مرجعا شيعي من جمهورية أسلامية في أخر جمعة لشهر فضيل شهر رمضان المبارك.

معلناً عن صرخة حق مدوية بصوت صادح .

بتأريخ يجعل للقدس يوما تمجده جميع الدول المقاومة... تستذكر قبلة، وتستنكر، فعل، وتجدد عهد

فلا يفرح ال صهيون ولا ترح فجسدها اهداف افواه بنادق المجهدين واقلامهم

ففلسطين أنت القدس ولست ضحية وهل تضحى من كانت قبلة الدين ومنار طريق المسملين ياقدس لا تؤرقي العين فهناك رجال الحمية في الميدان اتخذوا المقاومة وامتهنوا الجهاد فلا وجل سيبصر نورك قريبا ويعلي مجدك والله ناصر المؤمنين .