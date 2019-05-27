مع علي عليه السلام...والقائد الشرعي

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هيثم الزاملي قال النبي (ص) : يا علي . لولا أنني أخاف أن يقول فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالةً لا تمرّ بملأ من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدمك .. ليس بحثي من هو علي فعلي هو شمس لا يحجبها غربال لكن بحثي كيف لهذه الأمة التي سمعت قول رسول الله في علي ان تخذله وتقتله طبعا مؤلم جدا علي ع .الذي علمه رسول الله ص . الف باب من العلم في كل باب يُفتح الف باب من العلم عندما يصل نبأ استشهاده في محراب صلاته لأهل الشام قالوا اهل الشام متعجبين وهل كان علي يصلي ! هذا يدل ان اهل الشام كانوا على قناعه ان علي لا يصلي اي كافر والعياذ بالله وهذه القناعه الشاميه هي نتيجه الإعلام المضلل الكاذب الذي كان يخدم السلطه الامويه الموقف الثاني الأكثر الم وهو في معركة صفين بعدان هزم جيش الإمام جيش معاويه لعنه الله وقضي على معسكر معاويه وعندها توجه مالك الأشتر نحو خيمة معاويه لحسم المعركه وعندها رفع ابن العاص المصاحف وهنا استخدم النفاق والدهاء ولبس ثوب الرياء وعندها انقسم معسكر الإمام وتقول الروايات ان أكثر من ٣٠٠٠ سيف حاطت بخيمة الإمام وهم يقولون ياعلي نقتلنك او تكف دماء اخوتنا وعندها انتهت المعركة بالتحكيم الذي خدم معسكر معاويه وهنا نستفيد من التاريخ عدة أمور اولآ _احتمالية خذلان الأمة للقائد الشرعي واتباع الشيطان ثانيآ_ دور الإعلام في تغير قناعات الناس عن العدو ثالثآ _ تلون العدو بثوب الإسلام لقتل روح الاسلام رابعا _جهل الأمة يحجب النصر حتى بوجود الإمام المعصوم وهنا نسأل كم من مصحف يرفع اليوم وكم من إعلام مضلل يعمل لتشويه الحركة للقائد الشرعي المقصود به القائد الولي وكم هي نسبة الجهل اليوم لدى الناس.........