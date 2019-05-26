المقالات

ما بين علي "ع" والسياسين


 هيثم الموسوي

 

لو تصفحنا بعض أحرف من الكتاب المقدس لحياة  الإمام علي "ع" ؛ ففي خطبة له يقول وَاللَّهِ لانْ ابيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَان ( عشبه شوكه كثيف )ِ مُسَهَّداً  ( ارق يمنع النوم ) أَوْ أجرَّ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ

علي ع الذي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعه بما تحت أفلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جُلب شعيرة مافعلته

 والإمام علي ع الذي يقول والله رقعت مدرعتي حتى استحيت من راقعها

بعد انتم الإمام علي صلاته قبل ساعات من استشهاده  أقبل على فطوره  فلما نظر إليه وتأمله حرّك رأسه وبكى بكاءً شديداً عالياً، وقال ( يا بنية ما ظننت أنّ بنتاً تسوء أباها كما قد أسأتِ أنت إلي )

 قالت وماذا يا أباه ؟ قال (يا بنيّة أتقدمين إلى أبيك إدامين في طبقٍ واحدٍ ؟ أتريدين أن يطول وقوفي غداً بين يدي الله عزّ وجلّ يوم القيامة أنا أريد أن أتّبع أخي وابن عمي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما قدّم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله  يا بنية ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلاّ طال وقوفه بين يدي الله عزّ وجلّ يوم القيامة  يا بنية والله لا آكل شيئاً حتى ترفعي أحد الإدامين )

 وعن الامام الصادق عليه السلام قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام على أصحابه وهو راكب فمشوا خلفه فالتفت إليهم فقال ألكم حاجة فقالوا لا يا أمير المؤمنين ولكنا نحب أن نمشي معك فقال لهم انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلّة للماشي  قال وركب مرّة أخرى فمشوا خلفه فقال انصرفوا فإنّ خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة

هذا علي الإمام اين  انتم يا اتباع علي "ع"السياسين اليوم؟

هل رقعتم ثيابكم؟!

هل ترضون بطعام واحد؟!

هل تؤمنون ان مشي الرجال خلفكم مفسده ما حال حماياتكم وجكساراتكم وكثرة الخف خلفكم

هل تخيرون انفسكم بين الأقاليم السبعه وظلم النملة

ام انكم استخففتم بأرواح الإنسان واستعبدتم العقول وجهل الهاتفين انها الدنيا وليتكم نظرتم لها كما كان يراها امامكم علي عليه السلام

عظم الله لنا ولكم الاجر بهذا المصاب الاليم.....

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يوم القدس يوم الأحرار
ما بين علي "ع" والسياسين
الأوضاع في المنطقة والتحديات  ٢..الحروب بالوكالة
هل يستطيع العراق ايقاف قرع طبول الحروب؟ 
فاز وخسرنا وما زلنا نخسر !!
المقاومة تعيد رسم توازنات القوة..!
القضية التي أثارت ضجة لصالح الإنسانية
ولازال التأريخ حاضراً .. يا أبا الحسن
ثرثرة في شارع الفساد!
أيام مهدت ليوم القدس..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك