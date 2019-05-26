ما بين علي "ع" والسياسين

هيثم الموسوي

لو تصفحنا بعض أحرف من الكتاب المقدس لحياة الإمام علي "ع" ؛ ففي خطبة له يقول وَاللَّهِ لانْ ابيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَان ( عشبه شوكه كثيف )ِ مُسَهَّداً ( ارق يمنع النوم ) أَوْ أجرَّ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ

علي ع الذي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعه بما تحت أفلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جُلب شعيرة مافعلته

والإمام علي ع الذي يقول والله رقعت مدرعتي حتى استحيت من راقعها

بعد انتم الإمام علي صلاته قبل ساعات من استشهاده أقبل على فطوره فلما نظر إليه وتأمله حرّك رأسه وبكى بكاءً شديداً عالياً، وقال ( يا بنية ما ظننت أنّ بنتاً تسوء أباها كما قد أسأتِ أنت إلي )

قالت وماذا يا أباه ؟ قال (يا بنيّة أتقدمين إلى أبيك إدامين في طبقٍ واحدٍ ؟ أتريدين أن يطول وقوفي غداً بين يدي الله عزّ وجلّ يوم القيامة أنا أريد أن أتّبع أخي وابن عمي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما قدّم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله يا بنية ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلاّ طال وقوفه بين يدي الله عزّ وجلّ يوم القيامة يا بنية والله لا آكل شيئاً حتى ترفعي أحد الإدامين )

وعن الامام الصادق عليه السلام قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام على أصحابه وهو راكب فمشوا خلفه فالتفت إليهم فقال ألكم حاجة فقالوا لا يا أمير المؤمنين ولكنا نحب أن نمشي معك فقال لهم انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلّة للماشي قال وركب مرّة أخرى فمشوا خلفه فقال انصرفوا فإنّ خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة

هذا علي الإمام اين انتم يا اتباع علي "ع"السياسين اليوم؟

هل رقعتم ثيابكم؟!

هل ترضون بطعام واحد؟!

هل تؤمنون ان مشي الرجال خلفكم مفسده ما حال حماياتكم وجكساراتكم وكثرة الخف خلفكم

هل تخيرون انفسكم بين الأقاليم السبعه وظلم النملة

ام انكم استخففتم بأرواح الإنسان واستعبدتم العقول وجهل الهاتفين انها الدنيا وليتكم نظرتم لها كما كان يراها امامكم علي عليه السلام

عظم الله لنا ولكم الاجر بهذا المصاب الاليم.....