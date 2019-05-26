الأوضاع في المنطقة والتحديات  ٢..الحروب بالوكالة

حسن وهب علي

وتسمى الحروب الوظيفة وهي حروب تنشأ من استخدام القوى المتحاربة أطراف أخرى حليفة لها قد تؤمن بها لوجود عوامل مشنركة وقد تضطر لخوضها بضغط من القوى لمصلحة تريدها من القوى المتحاربة

قد تكون صد مصالحها ورغم أن القوى استخدمت دولا إلا المرتزقة والأطراف والمجموعات العنيفة الأخرى والغير قانونية والشركات الأمنية ك بلاك ووتر وهي من حروب المرحلة الرابعة كما هي الحروب الصفرية مثل الحرب في اليونان بعد الحرب العالمية الثانية بين الجماعات التي دعمتها القوات المتحدة الأمريكية والجماعات التي كانت تدعمها يوغسلافيا والبانيا وبلغاريا وبشكل محدود روسيا والحرب الكورية الشمالية والتي دعمتها كل من الصين وروسيا وقوات الأمن المتحدة المدعومة اميركيا والحرب في أفغانستان وكذلك الحرب في لبنان بقيام ميليشيات أنطوان لحد بالحرب نيانة عن إسرائيل المتحدة

قد يعد بعض المحللين الحرب في اليمن وسوريا والعراق حرب بالنيابة بين القوى التكفيرية و الاستكبارية من جهة وايران من جهة أخرى من دون الفرق بأن هذه الدول اعتدي عليها وهي تدافع عن نفسها فساعدتها الدول الأخرى وعلى رأسها إيران الإسلامية وحلفاؤها ومن خلال ما اوجزنا هل تستطيع القوى الاستكبارية دفع عملائها في المنطقة إلى حرب بالوكالة وهنالك عدد كبير من الأسباب التي التي يظن البعض أنها كافية للقيام بها بغض النظر عن النتائج التي تنتج عنها........

أ.عدم استطاعة السعوديين و حلفاؤهم من حسم معركة اليمن والتي كانت حربا بالوكالة من خلال تصريحات قرقاش بخططه للاستحواذ على اليمن و إنهاء التواجد الإيراني في المنطقة لربط أفريقيا باليمن لجسر النور ومن اجل زيادة التجارة و السيطرة على باب المندب كل ذلك من أجل السلام مع إسرائيل المغتصبة وإتمام صفقة القرن والدلائل على عدم الاستطاعة كثيرة اولا توريطها لعدد من الدول بالمشاركة بالحرب على اليمن بحجة أن الحرب لا تطول أكثر من ثلاث اشهر

لذا وافقت الدول الاستكبارية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على الحرب و دخول عوامل جديدة في الحرب منها قصف البواخر في ميناء الفجيرة وقصف المضخات الرئيسية الصادرات النفط إلى ينبع وقصف مطار أبوظبي في عام ٢٠١٨ وقصف معسكرات ال سعود ومدنها ومعكسراتها بعشرات الصواريخ وظهور وحشية عدوان التحالف العربي من خلال مهاجمة المدن والهجمات السكانية والقرى بآلاف الطاعات الجوية والصواريخ وقتل الآلاف من النساء والأطفال وغيرها

ب. تعاقد السعودية ب ٤٠٠ مليار دولار لشراء الأسلحة و كذلك إرسال اسلحة بأكثر من ٨ ملايين من الدولارات إلى الإمارات والسعودية ....

ج..الانشقاقات الداخلية في العائلة المالكة السعودية منذ أن استحوذ الدب الداشر على ولاية عهد المهلكة وما نجم من ذلك سجن الأمراء والاستحواذ على جزء كبير من منهوباتهم والصدام الداخلي الكبير بين المؤسسة الوهابية ونظام القمع السعودي وإصدار الإعدام بحق ثلاث من خدمهم التكفيريين وتنفيذها على ما يبدو بعد شهر رمضان والاحتجاجات في المناطق الشرقية وخاصة بعد استشهاد الشيخ النمر رضوان الله عليه وهتك حرمة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة و معيشة الكثيرين من بلاد نجد والحجاز لم يبق باب سلول الكثير من الهامش للمناورة في القرارات الاستراتيجية .....

د...الضغط المتزايد على ميزان مدفوعات ال سلول ومديونيتها وبدورها الضغط على امارات الخليج وبالأخص قطر والكويت في مسألة حقول النفط وقد نرى اختفاء بعض هذه الإمارات لصالح السعودية و بدعم من ترامب والاستكبار العالمي ...

هـ..وجود تفكك وضعف في التحالف العربي والتي شاركت فيها دول الخليج قاطبة عدا عمان ثم أبعدت إمارة قطر بعد الخلاف بينهم واما باقي الدول مشاركتها رمزية منها مصر والأردن والسودان التي كانت رمزية إلا أنها أصبحت قوة رئيسية بعد سنتين من الحرب مع السعودية والامارات والان هنالك تجاذبات حول موضوع المشاركة بعد خلع البشير ومن ثم انسحاب المغرب وتململ الأصدقاء الاخرين كالباكستان وماليزيا ....

و...دعوة المهلكة لعقد قمة لدول التعاون الإسلامي في ٢٦ رمضان وقمة للخليجيين وقمة للدول العربية في ٣٠ مايس والغرض الفعلي منها إيجاد موقف مساند للسعودية وارسال رسائل متشددة ضد الجمهورية الإسلامية ومن المعروف أن جميع العربية والإسلامية ما هي إلا حبر على ورق وحتما هذه لآ تختلف عن سابقاتها.............

ز...عقد القمة الاقتصادية في البحرين في شهر حزيران لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال للبدء بأتمام صفقة القرن علما ان جميع الفصائل الفلسطينية ترفضها بشكل قاطع ويحضرها الكثير من السياسيين ورجال الأعمال......

ونحن نعتقد إذا قامت الحرب بالوكالة ماهي الا دمار للمنطقة وبالأخص للدول الداخلة بشكل مباشر وهي محاولة يائسة للانتحار وحتما انه تكون بالتنسيق مع الدول العظمى إضافة إلى الكيان الصهيونى اللقيط