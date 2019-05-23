المقالات

جامعة العهر العربي


عمر الحسن

 

دعوات الى قمة عربية مستعجلة أطلقتها السعودية وتناغمت معها مصر والأردن ودول خليجية أخرى والسبب هو تضرر أنابيب النفط بعد هجمات حوثية خاطفة

كم هو مخزي ومخجل إن الدم اليمني لم يحرك جامعة العهر العربية بينما حركها النفط السعودي المصدر الى امريكا . هذا الموقف يوضح بما لايقبل الشك ان الحسابات العربية كانت ولا زالت هي حسابات تاجر خاسر دوما ولايعرف ان الدم اغلى واقوى وهو سلاح المنتصر ولنا في ثورة الامام الحسين عليه السلام خير دليل وشاهد فهذا الدم الحسيني انتصر ولا زال ينتصر في كل وقت وحين بينما خسر ويخسر تجار الاديان وعبدة الدينار والدولار .

وللمتابع الجيد لا يبدو الموقف العربي غريباً فهو استمرار لمواقف مخزية ومخجلة سطرها الحكام العرب طوال سنوات الى ان المؤلم هو ان بعض الشعوب العربية بدئت تنساق وترحب وتهلل لفكرة التطبيع والسلام والخنوع وهذا الامر انما جاء بسبب ممارسات الحكام في هذه الدول والذين علموا شعوبهم الذلة والمسكنة

ولعل الحادث الاخير حين اهان الرئيس ترامب ملك السعودية سلمان علنا وامام كل وسائل الاعلام وذكره ان المؤخرة الامريكية هي من تضعه في مكانه وتوفر له الحماية وانه في حماية امريكا ما دام ذليلا وما دام يدفع ماعليه من جزية للغرب لتصمت الجامعة العربية عن اهانة خادم الحرمين ويصمت السعوديون معها

وتنتفض الجامعة حين اصبحت المصالح الامريكية في خطر ولو سئل العرب انفسهم سوال واحد فقط لما تم اذلالهم .. من هو الذي اخاف ترامب وسلمان وما حجم قوته وما حجم ايمانه بقضيته .. وللحديث بقية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جامعة العهر العربي
مؤامرة الدخان الابيض علامة فارقة توجب التأني قبل عبورها..!
جيش جوي هود .. تحت راية آيلب
جدلية الركام الثقافي والخوف من المجهول
ماذا تريد أمريكا ؟
من انتم لو لا البسطاء ..!
تعالوا نُعَرِف الكراهية..!
مسلك إنتهازي حقير..!
عن الساسة العبيد..!
اشد ما يحزن!! اذا كان الخنجر المسموم من مصنعك
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك