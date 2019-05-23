جيش جوي هود .. تحت راية آيلب

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أحمد حسن العراقي • لم يعد العاملون في السفارة الأمريكية ببغداد يخفون شيئا .. فالقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية المدعو جوي هود يعلن ومن دون خوف او حياء عن إستمراره بعمليات التجنيد لصالح السفارة تحت ستار برنامج آيلب وشعار ( دورات لإعداد القادة الشباب ) .. • فهو يعلن عن إستقطاب أكثر من 300 فتاة و شاب عراقي من طلبة الإعدادية والكليات .. لإرسالهم في دورات مكثفة في أمريكا تستمر لشهرين .. بدعوى ان هذه الدورات هي لتنمية المهارة القيادية. والتعرف على ثقافة الشعب الأمريكي ..!! ومن الواضح أن هذه البرامج والدورات تأتي لبناء جيش من الابواق الداعية والداعمة والمؤيدة لامريكا واسرائيل .. • فسيعود هؤلاء بعد أشهر وقد تنظيمهم للعمل لصالح الأجندة الامريكية .. سنشاهدهم عبارة عن ( ناشطين وناشطات ) يهاجمون كل من يقاوم الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية .. • وبالتأكيد سنراهم على الفضائيات يهاجمون ثوابت الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم ..بدعوى الحرية والتحرر والإنفتاح والثقافة الجديدة والمعاصرة ..و ..و .. فربما سنراهم يتباكون عن حقوق الشاذين جنسيا .. • ولست أستبعد بعد سنوات ربما سنشاهدهم وزراء وسياسيين ومدراء يديرون مؤسسات البلد حسب ما تريده امريكا واسرائيل وحسب أجندتهما التخريبية .. برعاية أمريكية .. • هذه حكاية جوي هود .. وحكاية برنامج آيلب .. فيا أصدقائي علينا أن نستعد لمعركة جديدة مع جيش جوي هود قريبا . ملاحظة : إحفظوا وجوههم لاني ربما سأذكركم بهم بعد سنوات إن بقيت الحياة .. _______________________