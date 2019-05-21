لماذا إيران؟!

حيدر الطائي

إيران دولة جغرافيّة مستقلة بسيادة وطنية شيدت بُناها بثورة إسلامية إيديولوجية

وهي تعتبر لاعبة إقليمية في شؤون المنطقة ومحل إهتمام الشأن الدولي. انقسم العالم إلى معسكرين بسببها

الأول اعتبرها نموذج إسلامي تجديدي وانساني أصيل لامثيل له

والثاني يُريد تركيعها ويحاربها بشتى الطرق لأنه يعتبرها تهديد له وتقف عائقا لمشاريعهم

إيران رفعة راية مناصرت المستضعفين في كل مكان

فيا أيها العرب لماذا تكرهونها

ألأنها نموذج إسلامي أصيل ترونها وأخذتكم الغبطة والحسد تجاهها

ألأنها ذات عرق غير عربي وتعتبرونها طغت على الأفضلية العربية بالتفضيل الاعجمي الإسلامي

ألأنها شيعية وتعتبرونها ضالة وخارجة عن ملة الإسلام لكونها شيعية

ألأنها وقفت مع المستضعفين والشواهد والأدلة تثبت ذلك

ألأنها فتحت يدها للتقريب بين المذاهب والملل الإسلامية بتنوع عددها وتوجهاتها وانشأت المؤسسات والمنتديات وسخرت جهدها لإعلاء هذا الشأن

ألأنها سخرت المؤسسات الثقافية والفكرية وانشأت مؤسسات تحاكي لغة العصرنة وافضاء الطابع التنويري التجديدي لا التقليدي القومي الكلاسيكي وسخرت الدور السينمائية لإنتاج مسلسلات وأفلام وأبحاث وفعاليات تجسد الرموز الإسلامية والدينية والوحدوية والثقافية والفكرية

ألأنها حملت القضية الفلسطينية وجعلتها المبدأ الأول لها وقدمت الدعم اللوجستي والعسكري والإنساني والوجودي لحركات المقاومة الفلسطينية(السنية)

ألأنها تتدخل في تفاصيل بعض الدول ولاينكر ذلك إلا لئيمٌ وحقود ولماذا لانرى ضجة تجاه التدخلات التركية والصهيونية والسعودية والقطرية لهذه الدول ذات التأثير الإقليمي.

إيران اليوم محاربة من الاستكبار والغطرسة الأمريكية لا لأنها شيعية أو إسلامية لا ورب العزة بل لأنها حاملة القضية الفلسطينية التي تتفاخرون بها أنتم وتعتزون بها

إذا وقفتم مع أمريكا ومعسكرها نصرتًا للاسلام(السني) كما تزعمون ضد الإسلام(الشيعي) كما تعتقدون فأنتم خاطئون واهمون لأن أمريكا لاتكن للإسلام وأهله أي خير بل تعتبره العدو اللذوذ التي تحاول إخراجه من حلبة المصارعة

فأمريكا تدعم الكيان الصهيوني الذي يذبح الفلسطييين وتتآمر على العرب السنة

وإيران الشيعية تدعم الفلسطينيين السنة ضد الكيان الصهيوني المدعوم من أمريكا المدعومة من السنة

فياايها العرب اعيدوا النظرة في قضاياكم فهنالك معسكر حق ومعسكر باطل لا تقفوا في معسكر الباطل حقدًا وتنكيلاً بمعسكر الحق.

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