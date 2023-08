بين العقل والجهل صراع حول مفهوم الجندر.

كاظم الطائي ||

استراتيجية دول تعتمد مفهوم الجندر.. سنقوم بتبيانها لاحقا.

في عام 67 تجربة عاشها توؤمين وتم استغلالهما لنشر مفهوم الجندر.. ثم تم فرضه على العالم كله..

من بينهم العالم العربي والإسلامي..

قالت أوبرا وينفري صاحبة برنامج أوبرا الأمريكي عن الدراسة التي أجريت على هذين الطفلين وبقي يروج لها جون موني على أنها انتصار علمي مع أنها في الحقيقة فشل دمر حياة كل الأشخاص المتأثرين بها.. ليدمروا حياة المجتمعات الإنسانية في العالم.. وشمل بلاد المسلمين أيضا..بعد ما فرض الغرب ذلك..

حيث وجد ارضية خصبة وذاك من بعض الشخصيات.. والتي تبحث عن وجود سياسي..؟

لماذا بعد أن كانت الشعارات التي تنادي بها المنظمات الدولية هي مناهضة العنف ضد المرأة ومكافحة التمييز ضد المرأة..

استبدلت بشعارات مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي..

من وراء هذه الشعارات وماذا يراد من وراء ذلك..؟

عام 1965 أنجبت الكندية جنيت رايمر هذين التوأمين الجميلين بروس وبراين والذين كانوا يعانون من مشاكل عند التبول.. عرضتهما امهم على الطبيب فأخبرها أنهما مصابان بمرض إسمه فاي موسيز وعليها أن تأخذهم الطبيب يجري لهما عملية التطهير.. يعني إزالة الغلفة عن العضو الذكري لتحل المشكلة على عمر ثمانية شهور.. أخذتهما للطبيب..

وخضع الطفل بروس إلى معاينة.. واستخدم الطبيب الكيا بأداة حامية.. لكنها كانت حامية بشكل مفرط.. مما أدى إلى احتراق جزء من عضوه الذكري فلم يجري العملية للطفل الآخر برايان أخبر الطبيب والدي التوأمين بالخطأ الذي حصل..عندها سألوا الطبيب ما هو الحل برأيك..؟ أجاب – للأسف لا يوجد حل..

عندها تأثر الابوان بذلك حيث شعروا بالإحباط الشديد..

وفي يوم من الأيام رأيا مقابلة مع جون ماري شخص وهو حاصل على دكتوراه في علم النفس من جامعة هارفرد ه..

تعمل في ما يسمونه علم الجنس سكسولوجي.. أعجب الوالدان بشخصية *موني فأخذا له طفلهيما بروس فرح موني بحالة بروس لأنه سيستخدمها لإثبات نظريته قال في وقتها للوالدين أفضل حل لمشكلة بروس هي أن نحوله لأنثى.. عندها سألوا كيف ذلك يا دكتور..؟أجاب- أصابه عطب في عضوه الذكري سنزيل هذا العضو بالكلية بل ونزيل الخصيتين ثم لاحقا نعطيه هرمونات سوية ليتحول إلى أنثى.. ونشكله عضوا أنثويا ليستطيع ممارسة الجنس..؟ وهكذا بدأ الحوار مع صاحب التجربة- لكن يا دكتور ألم يشعر( بروس) في نفسه أنه ذكر؟ اجاب لا تخافوا أنا لدي نظرية تقول:

Nurture more important

Nature.

يعني التنشئة أهم من الطبيعة فما يجعل الذكر يحس أنه الذكر والأنثى تحس أنها أنثى ليس شيئا داخليا فيه

وأنا الاختلافات البيولوجية بشكل رئيسي ولا الهرمونات ولا الأعضاء التناسلية وإنما التنشئة والتربية المحيط البيئي.. فإذا عاملتهم بروس على أنه أنثى سيكبر كأنثى سويا نفسيا وعاطفيا.. وهذا ما عتمده في نظريته الفاسدة..

Sexual identity is more environmental than biological.

تحت هذا المسمى او الهوية الجنسية بيئية أكثر منها بيولوجية..

كان يقصد الطبيب الذي كان غايته الشهرة أن يتحول الرجل إلى أمرأة تحت تاثيرات سيكولوجية..

بعدها واصل موني حتى أقنع البعض بذلك..

وحسب نظرياته أيضا..

الجنس البيولوجي وكان في حينها يدفع بتطيبق مفهوم sexual orientation

بإمكانكم تغييره لأنه جندر السوشيال كونستراكشن الجندر يتشكل بتأثير المجتمع والتربية وليس بالطبيعة البيولوجية للجسم

والجندر هو الأهم فبإمكانكم بإعتبار أن بروس ولد محايدا جندريا.. وأنتم من تشكلون هويته الجندرية إذن أقنعوا الوالدين بأن الناس يولدون محايدين جندريا بحيث أن الاستعدادات النفسية لا ذكورية ولا أنثوية وانجذاب اتهم الجنسية لا هي ذكورية ولا أنثوية.. وإنما التنشئة والمؤثرات الاجتماعية هي التي تحدد ذلك كله.. بالطبع لم يعترف موني بوجود ذكورة ولا أنوثة.. وإنما هي نفسية فطرية فحسب- نظرياته الجنس البيولوجي ذكرا أو أنثى لا يعني الكثير.. ليس هناك فرق حقيقي في التكوينة النفسية ولا القدرات وأي تفرقة بين الذكر والأنثى بناء على الجنس فهي غيرعلمية وإنما هي تفرقة بناء على موروثات إجتماعية قابلة للتغير.. وأي قول بأن الذكر له أدوار والأنثى لها أدوار فهي أدوار نمطية ليس لها أساس علمي.. ولا إستعداد فطري حسب من يعنيه..

الخلاصه- نظرية موني الخبيث اثرت في المجتمعات الغريية وعلى هذا الاساس وصل بعض الدول الى سن قوانين تدعم ذلك..

و ما يطالب به الغرب اليوم من أبنائنا في المدارس أن يرفعوه فيها لافتات ليتم تصويرها حتى تحصل البلد على منحة النوع الاجتماعي

وهكذا صور الغرب الجندر- هو لا يعني الجنس والنوع الاجتماعي يحدد مسؤولياتي وطبعا ضمنيا يحدد حقوقي وواجباتي وحرياتي ومع من أمارس الجنس إلى آخره..

واصل اللعين حتى سلمت ابنها بروس لهذا لموني والذي فرح بذلك لأنها كانت أول حالة تجرى فيها عملية تغيير جنس لرضيع سوي جنسيا غير خنثى ليس لديه أعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية فكان بروس فريسة ثمينة وهو رضيع لم يتعرض بعد لعوامل تربوية واجتماعية حتى يشعر بذكورته أو نوثته.. فيريد موني أن يثبت من خلاله أن الإنسان يولد محايدا جندريا وأننا نحن من نشكل نفسيته كذكر أو أنثى والميزة أن بروس له توأم ذكر هو بريان.. والذي سيكون بمثابة كونترول يعني- حالة للمقارنة حيث يتعرض بريان لنفس العوامل التربوية والمجتمعية.. أجريت بإشراف موني العملية الإجرامية طفل عنده عطب في عضوه التناسلي فجاء ليطبق حرفيا ذلك.. لكن ليس عن خطأ وإنما عن سبق إصرار أزال الجراحون من بروس وضعه الذكري وخصيتيه وفتحت لبروز فتحة للتبول وأرجع موني هذا الطفل المشوه لأمه وأكد عليها أن تعامله كأنثى لتبدأ بعدها رحلة المعاناة لهذا الرضيع الذي كان عمره وقتها 22 شهرا بناء على توصيات موني غير الأبوان إسم بروس إلى اسم أنثوي بريندا كبروس قليلا فبدأت المشاكل تظهر تقول أمه أول ما ألبست بريندا ملابس أنثوية بدأت تمزقها فقلت يا إلهي إنها تعلم أنها ولد يقول أخوه لم ترد بريندا أن تلعب بشعرها أو بباربي وإنما أن تلعب مع الذكور كانت أمبروس تحاول تعليمه كيف يمشي كأنثى ويتصرف كأنثى لكن بروس كان يكره هذا دائما ويتصرف بطبيعته الذكورية فتقول له أمه أنت فتاة مسترجلة بومباي وكما قال عن نفسه في مقابلة أوبرا كنت أحب اللعب بالشاحنات وتسلق الأشجار.. لكن هذا لم يكن مقبولا لم يكن لي أي مكان أنسجم فيه يعني مع الذكور أو الإناث ظهر هذا كله في السنوات الأولى من هذه التجربة الآثمة ماذا كان موقف صاحب التجربة جون موني من هذه التطورات زور هذا المحتال كل الحقائق ودع أنه حقق أول قصة نجاح في تغيير الجندر لرضيع وأن بريندا هي الآن فتاة منسجمة سعيدة.. ونشر ذلك في كتاب لم يحضرني اسمه..؟ وذلك عام 1972 يعني عندما كان عمر بروس سبع سنوات ولم يظهر جون موني الإسم الحقيقي.. بل نشر الحالة باسم جانجون كيس.. دخل بروس المدرسة وهنا اشتدت معاناة بروس نفسه.. ومع والديه ومنها مقابلته في برنامج أوبرا وكذلك من وثائقيات عن قصته على البي بي سي.. وغيرها من مذكرات.. وهكذا ما تعرض له هذا الضحية الذي كان من أوائل ضحايا الجندرة فهذا الموضوع عن أمر يعنينا ويراد به تحطيم الأسرة والمجتمع..وهو- مفهوم خبيث يراد فرضه علينا ليعبثوا بأبنائنا.. ومن هنا يجب التركيز على ماذا يحصل عندما يوحى شياطين الجن لشياطين الإنس لينفذوا وعد إبليس الأول إذ قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله والسؤال هنا هل يفترض ان يكون الذكر على ذكورته والأنثى على أنوثتها..؟ أم أن خلق أجسادهم عبث..؟ لا علاقة له بفطرتهم ولا استعداداتهم ولا بأدوارهم كما قال جون موني.. ويقول أتباعهم من المجندين كان الطلاب في المدرسة ينظرون الى بروس ك مسخ مشوه يطيل شعره كالبنات ويلبس ملابس أنثوية ومع ذلك فيه ملامح ذكورية ويتصرفوا كالذكور مما جعله منبوذ اجتماعيا وفي المدرسة.. وعانى من التنمر والإهانة والسخرية وكانوا يسمونه امرأة الكهف حاول المسكين بكل الطرق أن يتقبله طلاب المدرسة فبدأ يحاول التصرف كأنثى ويضع المكياج على خديه ليبدو كالأنثى.. بما أنه أخبر أنه أنثى لكنه كان يحس نفسه بهذا المكياج كالبهلوان.. قال بروس كنت أفعل ذلك وأنا لا أحبه لكن لأني كنت أعاني من الوحدة الشديدة لم أكن متأكدا ماذا أنا..؟

قيل لها أنها ليست ولدا أيضا فكانت مرتبكة وتظن أنها من نوع الجمادات او الحيوانات..

مشكلة أخرى تواجه بروس عندما كان يحتاج أن يستخدم الحمام في المدرسة.. مع كل هذا لم يمنع الكذاب من الدعاء أن التجربة كانت ناجحة جدا ومن الاستمرار في نشر الأوراق العلمية والمحاضرات في المؤتمرات عن قصة نجاحه مع بروس.. لكن أسوأ أشكال المعاناة كانت زيارات بروس لمكتب موني والذي لم يكن طبيبا بالمناسبة.. وإنما دكتوراه في علم النفس..

حيث حدث ما حددث الى ان اجبر الشاب والديه ووضعهم بين خيارين اما أن ينتحر او يجبره ابويه على اصطحابه الى موني..

بالغين للزنا مع الأطفال على أن تكون هذه من قبيل البيدوفيليا العاطفية وليس السادية يعني ليس تعديل وكانت أمبروس قد سلمت ولديها للمجرم المهزلة..

وبعد سن 13 سنة أصيب بروس باكتئاب شديد ذهب والداه به إلى المستشفى للفحص فأخبرهم الحقير موني أنه قد حان الوقت لإجراء عملية جراحية لشق مهبل بروس حتى يمارس الجنس كأنثى.. هنا انفجرت بروس ورفض بشدة وهرب إلى سطح المستشفى وقال إذا أخذتموني إلى موني مرة أخرى فسانتحر..؟ وكان هذا آخر لقاء مع الحقير جون موني.

لم يستطع والدا بروس أن يسكتوا أكثر من ذلك.. عندها اعترفوا لابنيهما على سن ال14 بحقيقة ما جرى وطلبوا منهم أن يسامحهم على ذلك..؟

وهذا ما صدم بروس وسامح والديه على هذا التعذيب الذي طال لمدة اكثر من عشرة أعوام.. وفي مقابلة أوبرا سألت الأم هل اعتقدت أنه سيكرهك؟

وما على بروس أن يعود لحقيقته أوقف هذه المهزلة..!!! قص شعره لبس ملابس الذكور.. بدأ يأخذ إبر الهرمون الذكوري.. تستوستيرون أجرى عملية زراعة لعضو ذكري وأجرى عملية استئصال للثديين الأنثويين الذين نميا مع الهرمونات الأنثوية.. وسمى نفسه

ديفيد Daivid rieker

حين قرر أن ينشر عن قصته وذلك عبر الكاتب الكندي جونكو لبنتو فنشرها في كتاب بعنوان كما صنعته الطبيعة الولد الذي نشأ كأنثى وكان من الكتب الأكثر مبيعا لفترة من الزمن فاحت رائحة موني وعلم الناس أن قصة جانجون التي تكلم عنها هي قصته التي خبئها جون موني اللعين..

فتفاجأ ديفيد من أن الحقير موني كان قد ادعى أن حالته قصة نجاح..

نشرت أوراق علمية تبين كذب هذا السافل.

حاول الأخوين أن يعيشا حياة طبيعية.. لكن آثار التجربة المريرة كانت مدمرة وكان الأخوين يعانيان من جرح نفسي.. وذلك من تجارب موني الجنسية عليهما..

وكان يصابان بما يشبه الهلع عندما يتحدثون عنها..قالت هذا الكلام والدتهم عند لقائها بديفيد عام 2000 ولم تكن تعلم عما ينتظر الأخوين بعدها..؟ كان برايان قد أصيب بالاكتئاب فانتحر بجرعة كبيرة من أدوية عام 2002 تألم من النهاية المأساوية لأخيه التوأم ولم يستطع هو الآخر أن يعيش حياة سوية فتأثرت علاقته بزوجته التي أخبرته في عام 2004 أنها تريد الانفصال..عنه بعد يومين ذهب ديفيد بسيارته إلى مصف سيارات بجانب سوبر ماركت أخرج مسدسه وفجر رأسه بطلقة انتهت حياة هذين الضحيتين للحقير جون موني وكان في وقتها على قيد الحياة..

وتم اتهام الاخير بأنه المسبب لانتحارهما..

لكونه المسبب الرئيسي فيما حصل..

كذلك- نشرت كتاب عن هذه القصة الأليمة وعملت وثائقيات منها وثائقية ال بي بي سي.

السؤال الملح

ما فعل بجون ماني بعدما فاحت رائحته النتنة واكتشفت جريمته ماذا فعل به القضاء الأمريكي والمجتمع العلمي..؟ لعلك ستصدم إذا علمت أنه خلال هذه ال30 عاما قبل أن ينشر ديفيد عن قصته كان موني قد نجح هو واللوبي الذي تلقف كذبته الكبرى الجندر نجحوا في جعلها حقيقة بالنسبة للمجتمع العلمي حيث خصص لمفهوم الجندر فرع في علم الاجتماع وألفت عليه آلاف الأوراق الموصوفة بأنها علمية ومنحت عليه درجات دكتوراه وخصصت لأبحاثه مليارات الدولارات ومما ساعد على انتشار الأكاذيب هذا السافل الأمم المتحدة وتفريعاتها مثل منظمة الصحة العالمية حيث ظهر مصطلح الجندر في وثيقة الأمم المتحدة لمؤتمر السكان في القاهرة عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين ثم وثيقة بكين عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين وكل هذا قبل أن يكشف ديفيد حقيقة ما جرى ومما ساعد على انتشار مكذوبة ثمانية عن الجندر النسوية المتطرفة التي استخدمت تجربة موني لمحاربة الأدوار النمطية للذكور والإناث بل ولتبرير العلاقات المثلية فتحولت سفالات موني إلى علم يُدرس.. ويراد فرضه على العالم..

سلسلة الحرب على الفترة لن يستغرب من أن يصبح مجرم سافل ك جون موني بطلا وأيقونة علمية في هذا العالم.. للأسف فهناك آلة إعلامية ولوبي كبير للعلم المزيف المسيس الذي أود الكتابة عنه في الأيام المقبلة.. حيث قلب الحقائق والعلم المزيف الذي يدفع بالشباب الى عالم الشذوذ..

مثالا لذلك فقد تم ترميز موني عن عمد وترجمت كتاباته وتم تكريمهم بجوائز فخرية كثير منها مكافآت على كذبته الكبرى..

لأن هناك آلة شيطانية تتلقف هذه الفضلات الفكرية وتصنع منها علما مزعوما وتبني عليها قصورا.. لذلك عندما تسمع عبارة النوع الاجتماعي أو كلمة الجندر مفصولة عن الجنس فعلم أنها من صنع سفلة أوهمهم جون موني وقد ألفت في ذلك كتب..

الجندر تاريخيا ليس له معنى مستقل عن مصطلح سكس الجنس البيولوجي بل كان مستخدما بنفس الدلالات في كافة المراجع والأبحاث العلمية.. لكن موني كان من الأوائل الذي فصل جندر عن السيكس وأعطاه تعريفا جديدا أنه سوشيال كوستريكا شيء يحدده المجتمع واستحداث مصطلحات الهوية الجندرية والتوجه الجنسي والدور الجندري..

وقال أن الجندر أنواع وليس ذكر وأنثى فقط بل هناك ذكر يميل جنسيا لذكر وذكر يميل لأنثى وأنثى تميل ذكر وأنثى تميل أنثى وذكر متحول لأنثى وأنثى متحول إلى ذكر وبالتالي خلافا لما خلق الله الخلق عليه إذ قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أتى موني ليقول بل هي أنواع إجتماعية يصور ميولها التنشئة والمجتمع وهذه الدراسة التي استقصت مليون الأوراق العلمية من عام 1945 إلى عام 2001 تؤكد على دور هذا الحقير في صياغة مفهوم الجندر الحالي.. والبمشكلة ان البعض يشكك ويعتقد من المستحيل تكون الأمم المتحدة تروج لشيء أنتجه هذا الحقير.. ولم يدرك هذا المسكين الأهداف المرسومة منها الحرب على الفطرة.. فتظن أن الأمم المتحدة ينطبق عليها شعار ساندي.. بل أنه صوت محبة ينادي ويدعو لخير الجميع..؟

الان بنفسه الذي كان محارب من ابليس يتبنى افكاره شخصيا..بل يدير المعركة القائمة.. ويتبنى رفع هذا المفهوم في كل بلاد المسلمين عن مناهضة العنف القائم على الجندر النوع الاجتماعي.. وإدخال النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية.. أن هذا كله ترويج للجندر بمفهوم الحقير جون موني.. وعندما نطلع على هذا الكتاب الذي تقام منه ورش تدريبية للمعلمين في بلاد المسلمين.. ليكون دليل مرجعي لمصطلحات والمفاهيم الأساسية وتمارين تدريبية حول الجندر.. والذي أصدرته بعض المنظمات بالتعاون مع أياكس والذي يلمح إلى إلغاء مفهوم الولاية والقوامة رجال مقاومون على النساء من خلال نشر مفهوم الجندر.. فإذا كان الذكر لا يتميز بشيء في أصل خلقته وفطرته عن الأنثى..؟ فلماذا تكون له القوامة هذا الكتاب وتحت عنوان الجدول الزمني لنقاش الجنس مقابل الجندر.. يذكر آراء العلماء حول ما إذا كانت فصال الإنسان متأصلة فيهم خاضعة متأثرة بالثقافة والتنشئة وذكر من هؤلاء العلماء والباحثين جون موني-

يقولون الفرق بين الجنس والجندر من حيث الأدوار التي يتم لعبها لذلك عندما ترى الكتابة يحارب التوزيع الشرعي لحقوق وواجبات الذكر والأنثى وأدوارهم ومسؤولياتهم.. فهذه الحرب هي انطلاقا من رؤية موني لكن تعالوا قليلا هناك اسم قد سابق موني وهو سيمون دي بوفوار ويستشهدون بكلام لها تقول فيه إنها لا تولد امرأة.. بل تصبح امرأة كهوية لشخص ناتج للتدجين المفروض والبيئة الثقافية والاجتماعية الإجمالية.. ببساطة الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى بينما تقول سيمون بل هما سواء.. وإنما البيئة تصنع هذه التفرقة وتبني عليها الأدوار النمطية الجنسانية البالية.. وإلا فالمرأة يجب أن تعمل نفس أعمال الرجل.. سيمون دي بوفوار هذه سيرة أعلام السفلاء..! لكن باختصار شديد هي حقيرة أخرى كانت تمارس الجنس مع الكثير من طالباتها.. فقد كانت شاذة تهاجم الزواج وتعتبره إهانة للمرأة.. إلى درجة أنها تبنت بنتا ثم استغلتها جنسيا.. بمعني إمرأة مسعورة جنسيا..!!!

لكنها لم تكتف بذلك بل تحرشت ب إحدى طالباتها في المدرسة.. أيضا تقدم الوالدان بشكوى فأصدرت وزارة التعليم الفرنسية قرارا بفصلها ومنعها من التدريس في كل المدارس الفرنسية..

فهي كانت مثل جون موني من مؤيدي الزنا مع الأطفال واليافعين ولا ترى أن هناك حدا أدنى للزنا بالتراضي.. فكانت بعد هذه الحادثة بسنوات طويلة من الموقعين على بيان يطالب بإلغاء تجريم الزنا بين البالغين ومن هم دون ال15 سنة وتبنت النسوية أفكارها فلا عجب أنها حصلت على جائزة من الكيان الصهيوني إسمها جائزة القدس للأدب عام 1975 على اعتبار أنها عززت حرية الفرد وتذكرها الأمم المتحدة ضمن من ساهموا بتعزيز حقوق النساء هاتان الشخصيتان اللتان كانتا ك فردتي حذاء هما أهم من أنشأ مفهوم الجندر النوع الاجتماعي.. لذلك فعندما تقرأ اليافطات المنتشرة في بلاد المسلمين عن مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي تعلم أنهم يريدون محاربة شريعة الله التي قضت ب أن الرجال قوامون على النساء.. وقضت أن للرجل والمرأة أدوارا مختلفة تتكامل.. وهما لبعضهما سكن ومودة ورحمة..

يحاربون الله بقوله القائل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا يحاربون ذلك كله بنتاج أفكار موني ودي بوفوار والذي يقبل لنفسه أن يدرس أن الأدوار الفطرية للذكر والأنثى هي نمط اجتماعي قابل للتغيير بالتنمية المستدامة.. فليعلم احدكم ان تبني مثل هذه الافكار من موني و ذواري وليس من رسالة السماء التي نزلت على الذي بعث رحمة للعالمين محمدصلى الله عليه وآله وسلم..

بئس للظالمين بدلا لماذا هذا المصطلح الخبيث القذر المعجون عجنا بنجاسة موني وسفالة المنظرين له..؟ ممن تأثروا بانتشار هذه النجاسة..

ولم تكن لغتنا العربية فقيرة.. وقراننا دستورنا حيث يمكن الاقتباس منه حتى يُثبت هذا المصطلح في القوانين ثم يفسر بتفسيرات الأمم المتحدة.. فيدخل من خلاله بكج الشذوذ والتحول الجنسي والسعار الجنسي إلى بلادنا وتصبح أموال المسلمين وأعراضهم وصحتهم النفسية والجسدية أرصدة لدى حيتان الرأسمالية ومن يتآمر معهم..؟ الذين يروجون لمفهوم الجندر النوع الاجتماعي وتروج لهم الجهات الأجنبية على أنهم جند تشامبيونز أبطال الجندر مقابل مال يبيعون به دينهم ومستقبل مجتمعاتهم أو (ترقيات في وظائفهم المداومة)

بعضهم يروج لكن لم يصل إلى هذا المفهوم الذي يرمي الى مسخ المجتمعات.

لو سئل احدكم عن هذا لمفهوم..؟ فهو يمثل حربا على الفطرة في استخدم الطبقة المغفلة..؟ أعداء البشرية والإسلام كعميل لتدمير مجتمع دينيا وأخلاقيا وفطريا وتسهيل استعباد الناس وإهلاك النسل وتحويل المجتمع إلى سلع أو مشترين في تجارة السعار الجنسي.. فالتسمية الصحيحة لهؤلاء مندوب مبيعات الفضلات الفكرية التي تؤخذ من عقول موني دوبوفوار وأمثالهم وتوضع في عبوات وتختم عليها الأمم المتحدة بعبارة صالح للاستهلاك البشري..

ثم يتلقفه هؤلاء المروجون يطعموها أبناء المسلمين مقابل عرض من الدنيا قليل ويخطون عبارات الجندرة ويرفعون يافطات.. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

لكن بقيت أسئلة كثيرة تحتاج منا مراجعة حيث لابد من الإجابة عليها- وهي كيف يتم ترويج هذا المفهوم الخبيث في بلاد المسلمين..؟ وأحيانا تحت غطاء آيات من القرآن الكريم وعبارات يخدرون بها شعور المسلمين.. ما الأساليب الناعمة التي يخادعون بها الناس..؟ مستغلين غياب التفكير الناقد..! ما ارتباط الجندر بالشذوذ والتحول الجنسي وتجارة السعار الجنسي العالمي..؟ ما الدروس العميقة المستفادة من قصة ديفيد رايمر كيف سكت الوالدان عن هذه الجرائم التي مورست بحق ابنيهما..؟ كيف يستدرج الشيطان الإنسان ليوغل في الخطأ.. بدل أن يعترف به ويتراجع عنه.. كيف تبنى أبحاث وشهادات دكتوراه وكتب على وهم ودجل لا يستطيع أصحابه التراجع عنه..

بقى السؤال المطروح لماذا تبنت الأمم المتحدة هذا النهج الخطير والذي يتعارض مع الاديان السماوية.. والاعراف والقيم البشرية.. سنشير لها لاحقا بإذن من الله وتوفيقا منه.

ـــــــــــــــ