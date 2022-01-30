تحليل السيناريو الاستراتيجي للامن القومي 

د. سيف الدين زمان الدراجي *|| *الحلقة ٣٣، من سلسلة مقالات في إستراتيجيات الأمن الوطني ومواجهة التحديات إن استراتيجية الأمن القومي هي الوثيقة التأسيسية التي تبني عليها الغالبية العظمى من الدول أنظمة الأمن القومي الخاصة بها. هناك العديد من الخلافات بين المؤلفين المحليين والأجانب الذين يتعاملون مع قضايا الأمن القومي والاستراتيجيات الوطنية فيما يتعلق بمحتوى مثل هذه الوثيقة ، وكذلك مكانها ودورها في التسلسل الهرمي للوثائق القانونية المُلزمة. أن تبني استراتيجية جديدة للأمن القومي هو شرط مسبق حاسم لإنشاء نظام أمن قومي حديث وتوجه استراتيجي واضح للدولة. غالبًا ما تختلط استراتيجية الأمن القومي مع استراتيجية الدولة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتباك في تفسير هذه الوثائق، ولكن أيضًا في اعتمادها. يُعد التقسيم الواضح لمحتوى ومجال تنظيم استراتيجية الأمن القومي والاستراتيجيات الأخرى ، على مستوى أعلى أو أدنى من العمومية ، شرطًا مسبقًا أساسيًا لتماسك جميع سلطات الدولة أو المنظمات الأخرى التي تساهم في تعزيز الأمن القومي والتنمية الاجتماعية الشاملة. وفقًا لأندريه بوفري ، المُنظِّر الفرنسي المعروف ، فإن استراتيجية الأمن القومي هي جزء من استراتيجية وطنية أكبر ، تُسمى بـ "الإستراتيجية الشاملة" ، والتي تأتي أولاً ، تليها السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها الجهات القطاعية في بيئة غامضة وغير متوقعة يصعب التنبؤ بها. إن اعداد السيناريوهات هي احدى أدوات التحليل التي تُستخدم للتنبؤ بالتغيرات لدعم صانعي الإستراتيجيات أو القرارات الإستراتيجية. إنها طريقة فعالة للتعامل مع حالات عدم اليقين. ففي الكثير من الحالات تحتاج الدول الى اتخاذ قرارات مهمة تتطلب تحليلا دقيقاً لقضايا ذات أبعاد امنية تؤثر بشكل مباشر وأساسي على طبيعة وشكل التحديات التي تواجهها الدولة في محيطها الدولي والأقليمي. عادة ما تبدأ الدول بتحليل بيئتيها الداخلية والخارجية وتحدد نقاط الضعف والقوة قبيل المضي في إتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات. وبعد ان تُحدد كافة المعطيات وتضع تصوراتها للمراحل اللاحقة، تبقى هناك احتمالية ظهور مواقف وعقبات ونتائج لم تكن بالحسبان، الامر الذي يحتاج الى تحليل السيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة. في كثير من الأحيان ، يتم اتخاذ كل قرار في المؤسسة بدرجة معينة من عدم اليقين، حيث يتخذ القادة هذه الخيارات بناءً على الأحداث المتوقعة والسيناريوهات المقابلة الأفضل والأسوأ. وفي الوقت الذي يتم فيه اتخاذ القرار، من غير المعروف ما إذا كانت هذه التنبؤات ستتحقق أم لا. عموماً، بالنظر إلى أوجه عدم اليقين هذه، من الواضح أنه لا يوجد مسار مستقبلي واحد لا مفر منه لأي مؤسسة. فهناك مجموعة واسعة من النتائج المحتملة ممكنة وتخضع لأحداث غير متوقعة وتكرار عشوائي. لكن هذا لا يعني أن جميع جهود التنبؤ باءت أو ستبوء بالفشل. من الممكن استخدام تحليل السيناريوهات لخلق ردود فعل على المواقف المستقبلية المختلفة من أجل تقليل حالة عدم اليقين وزيادة احتمالية النجاح. هناك حاجة إلى المتخصصين لإكمال هذه المهمة. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم القادة تحليل السيناريو الاستراتيجي كطريقة للتوصل إلى العديد من الخيارات أو ابتكارها لتقليل المخاطر وتعزيز عوامل النجاح. خلال الحرب العالمية الثانية ، بدأ المخططون العسكريون في استخدام تحليل السيناريو كطريقة للتخطيط للمستقبل. حيث تم استخدامه خلال المعارك كوسيلة لتقديم أوصاف محددة لمستقبل مختلف ؛ كتلخيص المتغيرات وتوليفها في صورة متماسكة لكل مستقبل محتمل ؛ واقتراح خيارات متعددة لكل مستقبل ؛ وزيادة احتمالية تحقيق النتائج المرجوة من خلال استكشاف مجموعة متنوعة من الاستجابات أو الحلول. هناك أربع مميزات تجعل تحليل السيناريوهات أداة قوية بشكل خاص لفهم حالة عدم اليقين واتخاذ قرارات أستراتيجية: أولاً ، توسيع التجارب الفكرية من خلال تطوير مجموعة من النتائج المحتملة ، كل منها مدعوم بسلسلة من الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة. وفقًا لعلماء النفس، يعد يعتبر هذا الامر ذا قيمة خاصة لأنه يساعد في مواجهة التحيزات الشائعة بشأن ما حصل في الماضي وتوقع أن يحدث التغيير بشكل تدريجي فقط. تعمل السيناريوهات على تحسين الاستعداد لمجموعة الاحتمالات التي قد يحملها المستقبل، من خلال توضيح كيف ولماذا يمكن للأشياء أن تصبح أفضل أو أسوأ بسرعة بطرق جديدة وغير متوقعة. ثانيًا ، تساعد هذه التقييمات في الحماية من التفكير الجماعي ، الذي يمكن أن يخنق التبادل المفتوح للأفكار. حيث يتفق المرؤوسون عادةً مع كل ما يقوله المسؤول الاعلى أثناء اجتماعات العمل. ويتضح هذا بشكل خاص في المنظمات الهرمية ، حيث ينتظر الموظفون عادةً الإدارة العليا للتعبير عن وجهة نظرها قبيل التعبير عن وجهة نظرهم ، وهو ما يعكس في كثير من الأحيان رؤية الرئيس الاعلى للمؤسسة. تمكّن السيناريوهات الاستراتيجية الدول من الإفلات من هذا الفخ من خلال تقديم بدائل متعددة محددة مسبقًا يمكن أن تكون بمثابة "ملاذ سياسي آمن" للتفكير المتناقض. ثالثًا ، غالبًا ما يدفع الروتين والبيروقراطية نحو انحياز قوي للوضع الراهن، فقد تساعد السيناريوهات في تحدي الوسائل التقليدية عندما لا تكون الافتراضات القائمة على الوضع الراهن صحيحة. حيث يتم إنشاء طريقة أقل خطورة للانحراف عن الوضع الراهن ، من خلال تضمين البدائل المدروسة. رابعًا ، السيناريوهات الإستراتيجية مفيدة بشكل خاص لإدارة الأزمات الحادة التي تحدث في مجالات: الاقتصاد العالمي و الكوارث الطبيعية والأوبئة والإرهاب والجرائم المنظمة . كما انها تساعد في التنقل بين اليقين الزائف لتوقع واحد، والشلل المحير الذي يحدث بشكل متكرر خلال الأوقات الفوضوية. عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح ، ستتمكن الاستراتيجية من أن تستند إلى فهم متطور للاحتمالات، وبالتالي زيادة احتمالية تحقيق الهدف المنشود. أثبتت العديد من الدراسات أن قدرة القائد على اتخاذ القرارات في مواجهة درجات متفاوتة من عدم اليقين أمر بالغ الأهمية لنجاح المؤسسة بشكل عام. ونادرًا ما يحدث صنع القرار الناجح نتيجة الالتزام بحل واحد صارم. الخلاصة: يفرض تحليل السيناريو على القادة وواضعي الاستراتيجيات النظر في السؤال التالي: "ما الذي يجب أن يتم العمل عليه بشكل صحيح كي نحصل على النتيجة المرجوة او الحدث المتوقع؟" قد يكون لهذا الإجراء عدد من النتائج غير المقصودة وغير المخطط لها. كما إن إظهار كيف ولماذا قد تتحسن الأشياء أو تتدهور بسرعة، له فوائد قد تتمثل في تعزيز الاستعداد لمجموعة الاحتمالات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد البحث والتقييم والمهارات التي يمتلكها القادة وواضعي الاستراتيجيات في التوصل لفهم أفضل للجوانب الحرجة التي سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الدولة ومكانتها الدولية والإقليمية سلباً أو إيجاباً.

*باحث في شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي