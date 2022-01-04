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العمل والجهد  (١٠)▪️التطفيف في البيع...


د.مسعود ناجي إدريس   وفقًا للتعاليم القرآنية ، فقد نهى النبي محمد (ص) العديد من مصادر الدخل مثل الدخل من الربا ، والاحتكار ، والغش ، أو رفع الأسعار ، والقلة عند البيع .  <وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ... » ( سورة الاعراف / ۸۷ ) وفقًا للتعاليم الإلهية ، يعد النبي (ص) بالعذاب لأولئك الذين يمارسون مثل هذه الممارسة. <وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ · الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ · وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ » ( سورة المطففین / ۱-۳ ) . لذلك ، فإن أحد الأضرار التي تهدد تجارة الحلال هو البيع القليل. وهو الأمر الذي أدين بشدة في دين الإسلام المقدس لدرجة أن الله أنزل سورة بهذا الاسم في القرآن الكريم. ينبع التطفيف من الحرص البشري ، فقد كان موجودًا بين الدول الماضية. لهذا السبب أرسل الله أنبياء لمحاربة هذا الفساد الاجتماعي بالإضافة إلى دعوة الناس إلى التوحيد. جاء في القرآن أن النبي شعيب (ع) حذر قومه من ذلك وقال: <أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ> . ( سورة الشعرا / ۱۸۱-۱۸۳ )  روي عن النبي الكريم  (ص) : 《ويل لمن بحبة يعطيها ناقصة جنة عرضها السماوات والأرض ، وويح لمن يشترى الويل بحبة يأخذها زائدة» . ( تفسیر خوارزمي / ج ۳۱ / ص ۸۸ ) وعليه ، فقد ورد في آداب التجارة أنه من الأفضل للمؤمنين أن يزيدوا قليلاً مما يبيعون عند القياس والوزن ، ويقللون قليلاً عند أخذ حقهم. وبالطبع فإن موضوع التطفيف في البيع يشمل أيضا أي نوع من النقص والاستقطاع في أداء الواجبات والمسؤوليات الفردية والاجتماعية. ( تفسیر نمونة ج ٢٦ / ص ٢٤٣-٢٥٢ ) على سبيل المثال ، قد يكون الموظف لا يعمل واجبه أثناء ساعات العمل او يقصر في أداء وظيفته خلال تلك الساعات ، وهذا هو شكل من أشكال التطفيف. ذهب مالك بن دينار لزيارة أحد جيرانه وهو على فراش الموت. قال الرجل لمالك: أمامي جبلين من النار يصعب عبورهما وتسلقهما. سأل مالك أقاربه إذا كان يعصي الله علنا. قالوا: كانه له ميزانان للشراء والبيع يختلف حجمهما. اشترى البضائع من الناس بالميزان الكبير وباعها بالميزان الصغير...  
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