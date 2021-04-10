دراسات

 الدولة بين مفهوم السيادة والسلطة/ القسم الاول


 

محمد الكعبي ||

 

 الدولة: مفهوم قانوني وهو حقيقة واقعية سياسية لايمكن نكرانها فالحدود الموجودة  والمرسومة بين الدول طبيعية وغير طبيعية فهي تعبّر عن مساحة تابعة لجهة معينة تفرض سلطتها وسيادتها عليها وتتحكم بها، وتعبر عن كيان يتمثل ببعده القانوني من خلال اعتراف الدول الاخرى والمنظمات والهيئات العالمية والتي تمنحها القوة والتأييد.

 السلطة:(Authority) وهي القدرة على استخدام القوة على مجموعة أو جهات من خلال القوانين الصادرة عنها، أو القدرة على توجيه السلوك العام لمن تحت نفوذها من خلال فرض احكامها ومقرراتها بناءً على موقعها الاعلى في السلم الاداري، ومن صورها السلطة السياسية وهي المتنفذة والحاكمة وتعتبر فوق كل السلطات، والسلطة تتشكل من عناصر مادية ومعنوية وهي ضرورة حتمية والعالم قائم على شكل دول تختلف وتتفق، كبيرة وصغيرة مندمجة وغير مندمجة ولا يقوم مجتمع منظم بدونها.

السيادة: Sovereignty)) هي أحدى نتائج السلطة السياسية(الحكومة)، ولابد من توفرها على الارادة وقدرة التنفيذ، ويعرفها الفيلسوف الفرنسي  جان بودان(Jean Bodin) بأن السيادة هي سلطة الدولة العليا المطلقة والابدية والحازمة والدائمة التي يخضع لها جميع الافراد رضاء أو كرها)، وعرفها الدكتور إبراهيم العناني بان السيادة هي سلطة الدولة العليا على رعاياها، واستقلالها عن أية سلطة أجنبية، وينتج عن هذا أن يكون  للدولة كامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية والإدارية والقضائية..)، وتنقسم الدول إلى دول ذات سيادة كاملة، وسيادة ناقصة، ومعدومة السيادة، فالدولة المعدومة السيادة هي التي تتبع سياسياً أو اجتماعياً دولة أخرى بالكامل، وتنقسم السيادة إلى القانونية والسياسية، فالقانونية تعني تفويض وتخويل قانوني لهيئة أو جهة أو شخص لممارسة السيادة أي ممارسة سلطة إصدار الاوامر ويعاقب كل من يخالفها، أما السياسية فتعني شرعية ممارسة السيادة من خلال السلطة التي تمثل الدولة، والمعنى السياسي للسيادة له صور متعددة ومتنوعة من قبيل الجماهير والتي تختار بإرادتها الحرة في الانتخابات ممثليها الذين يمارسون السلطة وهي مظهر للسيادة نيابة عنهم.

السيادة الفعلية تكون للسلطة والتي تفرض قدرتها واوامرها على المواطنين ويخضعون لها فعلا، بصرف النظر عن شرعية السلطة من عدمها ، قانونية كانت أم لا، قد تكون السلطة الفعلية خفية أو تعمل من وراء حجاب مما يصعب تحديدها والسيطرة عليها، عكس السلطة القانونية التي تكون منبثقة من دستور وقانون فيسهل تحديدها، فهناك دول تكون السلطة القانونية مهمشة أو ضعيفة مما يجعل السلطة الفعلية هي الحاكمة وتفرض نفسها على الواقع السياسي والاجتماعي وهذه من أخطر المراحل التي تمر بها الدول ونهايتها الاقتتال والانهيار، وقد تتحول السلطة الفعلية تدريجيا وبمرور الوقت إلى قانونية من خلال سنها القوانين لمصلحتها لتضفي لنفسها الشرعية، إن مركز السيادة يكون بيد من يمارس السلطة الفعلية رضينا أم ابينا.

 والسيادة تنقسم إلى داخلية وخارجية .

 فالداخلية هي سلطة الدولة على جميع من يسكن أو يعمل داخل حدودها الجغرافية من أفراد وجماعات ومنظمات ومؤسسات وهيئات ومقيمين وشركات وغيرها، ولها القدرة على اصدار الاوامر والتوجيهات وينبغي على الجميع تنفيذها وخلافها يتعرض المخالف للعقوبة ، ولها الحق في حرية اختيار نظام الحكم الذي يحقق لها مصالحها، والسيادة تمنح الدولة الحق في التحكم وبسط نفوذها على مواردها الطبيعية وغيرها، ولها السيطرة التامة على برها وبحرها وجوها.

 السيادة الخارجية تتمثل باستقلال الدولة عن الوصاية الخارجية والرقابة الدولية، وحقها في أدارة شؤونها في الخارج بحرية وبدون فرض وتدخل الدول والمنظمات الدولية في قراراتها، ولها حق ممارسة سيادتها باستقلالية من خلال إنشاء علاقات دبلوماسية أو قطعها مع من تريد، ولها الحرية في تحديد مع من تشترك وتنّظم من الهيئات والمنظمات الدولية والمؤتمرات، ولها الحق في استخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها.. الخ  .

واليوم لاتوجد سيادة مطلقة حتى بالنسبة للدول العظمى، وانما السيادة المرنة التي تتفق مع واقع النظام الدولي، واغلب الدول اليوم تتنازل عن جزء من سيادتها طواعيةً عند ارتباطها بمعاهدة، أو انظمامها لمنظمة دولية، اضافة إلى العولمة والتقدم التكنولوجي التي جعلت من السيادة المطلقة حلم غير مدرك، ويفرض على الدول التنازل عن جزء من السيادة من أجل صيانة شعوبها ومصالحها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 الدولة بين مفهوم السيادة والسلطة/ القسم الاول
اللا دولة..
أوهامُ الكهفِ وأصنامُ العقلِ!
من خصائص المشروع الفكري عند السيد الشهيد الصدر
حدود حرية فكر الآخر في الرؤية الإسلامية
ولاية الفقيه والواقع ...بعيدا عن منطق الاستدلال
حرية التفكير وحرية التعبير في الرؤية الإسلامية
حرية الفكر في الرؤية الإسلامية:إشكالياتها وحدودها/1
السياسي او العلماني لا يتخلى عن الدين
في ذكرى استشهاده (١)الصدر مفكرا حضاريا
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك