دراسات

في ذكرى استشهاده (١)الصدر مفكرا حضاريا


 

محمد عبد الجبار الشبوط ||

 

ليس محمد باقر الصدر(١٩٣٥-١٩٨٠)، الذي نستذكر هذه الايام واقعة استشهاده على يد طاغية العصر صدام حسين، مؤلفا عابرا ولا رجل دين تقليديا، ولا فقيها عاديا يضاف الى قائمة الفقهاء الطويلة، انما هو صاحب رؤية حضارية متقدمة ومتكاملة ورافع راية عالية في معركة ضد التخلف الذي تعاني منه الشعوب الاسلامية ودعوة مفتوحة من اجل النهضة درس الصدر العلوم الاسلامية، وتفوق على اقرانه، ونال درجة الاجتهاد وهو شاب لكنه قرر ان يستخدم علمه الفقهي من اجل النهوض بالمجتمعات المتخلفة وانقاذ العالم الاسلامي من الضياع والتشتت والتبعية والتخلف ولهذا نجد اليوم ان كتاباته المختلفة والمتعددة تشكل صرحا معرفيا عظيما في اطروحة النهضة والتقدم، حاول صدام حسين القضاء عليها، دون جدوى، لكنه  ربما استطاع اجهاضها بالتصفية الجسدية المبكرة جدا لهذا العقل المبدع الحضاري الجبار، لان عطاء الصدر الفكري لم يستنفد اغراضه ولم يستخرج كل مكنوناته وممكناته يوم اعدامه في التاسع من نيسان عام ١٩٨٠ ذلك ان السيرة الفكرية والفقهية للسيد الصدر تشي بانه ينطوي على عقل دائم التفكير والانتاج، في اطار علاقة جدلية بين النص الديني الالهي الذي تخصص بدراسته، وبين الواقع المعاش الذي عقد العزم على انقاذه من التخلف والنهوض به والانضمام الى ركب المجتمعات المتقدمة، وذلك وفق منهجية الفهم الحضاري للقران والاسلام التي شكلت البنية التحتية لاجتهاده الفقهي

كان "الشرط الاساسي لنهضة الامة" هو الشغل الشاغل لعقل الصدر، وهذا هو عنوان الافتتاحية التي كتبها  في العدد الاول لمجلة "الاضواء" النجفية الصادر في ٩ حزيران عام ١٩٦٠ واذا كان الصدر كتب في الفقرة الاولى لهذا المقال:"ان الشرط الاساسي لنهضة الامة -اي امة كانت- ان يتوفر لديها المبدأ الصالح الذي يحدد لها اهدافها وغاياتها ويضع لها مثلتا العليا ويرسم اتجهعا في الحياة فتسير في ضوئه واثقة من رسالتها مطمئنة الى طريقها متطلعة الى مل تستهدفه من مثل وغايات، مستوحية من المبدأ وجودها الفمري وكيانها الروحي"، فان كل كتاباته الاخرى، مثل فلسفتنا واقتصادنا والاسس المنطقية للاستقراء والاسلام يقود الحياة والتفسير الموضوعي للقران وغيرها، انما كانت تفصيلا وتفريعا لهذا الاصل الذي يؤدي الاخذ به الى السير في طريق النهوض الحضاري والقضاء على التخلف

ولما كان العقل الصدري يتحرك فكريا في اطار القران والنصوص المنقولة عن النبي والائمة والاجتهادات الفقهية لمن سبقه من الفقهاء من الشيعة والسنة، فقد كان عليه ان يؤسس لطريقة في فهم النصوص توصله الى مبتغاه وهو توظيف هذه النصوص وما تنطوي عليه من افكار ومفاهيم وهذا هو موضع بحث "اقسام الدلالة" في المشروع النهضوي الحضاري للصدر وفي سياق تطوره الفكري انتبه الصدر الى قاعدة طرحها العلامة محمد جواد مغنية في كتابه المهم "فقه الامام الصادق" وكتب الصدر في ضوئها مقالته المهمة "الفهم الاجتماعي للنص"، وهو خطوة متقدمة الى الامام تأتي بعد فهم "الدلالات اللفضية الوضعية" للنص، و"الدلالات اللفضية السياقية" له ولكنه تقدم خطوة جبارة اخرى الى الامام في محاضراته عن تفسير القران حين طرح منهجية "التفسير الموضوعي" للقران الكريم وفي ثنايا هذه المنهجية طرح الصدر منهجية خامسة لم يسمها لكنه شرح مضمونها، وهي ما تجرأتُ على تسميتها "الفهم الحضاري للقران" ويمكن ان نفهم عناصر هذه المنهجية من خلال كلام الصدر كما يلي:

اولا، الحداثة وهي تعني توظيف ثقافة العصر في فهم القران، او فهم القران من خلال ثقافة العصر قال الصدر: ان  المفسر "وظيفته  "دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر ان يحمل كل تراث البشرية  الذي عاشه يحمل افكار عصره ويحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية ثم يضعها بين يدي القران" لتكون "نتائج" هذا التفسير "مرتبطة دائما بتيار التجربة البشرية"

يتبع

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في ذكرى استشهاده (١)الصدر مفكرا حضاريا
عناصر تشكيل الرأي العام الشيعي العراقي/ 2
عناصر تشكيل الرأي العام الشيعي العراقي/ 1
موقف الرأي العام المكوناتي العراقي من الحركات الإسلامية
المجاهد بين الفكر والتطبيق
العلماني المسلم بين شريعة محمد وشريعة عيسى..!
الإستخبارات وتعزيز مُرتكزات الأمن القومي
جبهة المقاومة والفاعلية النفسية لأتباعها
السياسة السيبرانية على السياسة العملية ونظريات العلاقات الدولية / الجزء الاخير...
تأثیر السياسة السيبرانية على السياسة العملية ونظريات العلاقات الدولية / الجزء الأول
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك