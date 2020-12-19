دراسات

علي شريعتي والبحث عن الذات  


 

هشام عبد القادر ||

 

الدكتور علي شريعتي مفكر إيراني معاصر لعهد الثورة الإيرانية المباركة في أيام الصحوة الخمينية التي أحييت الشعب الأيراني الحي لا نقول الشعب الميت بل البحر الحي الذي فقط حركته رياح روح الله الخميني بإذن الله للإنتقاضة ضد حكم الشاه شاه شاه محمد رضاء البهلوي الذي بعهده تفسخ ومثله مثل بقايا المملكات التي جعلت الثروة في الأسرة الحاكمة وأنطلقت الثورة الفكرية باللوح والقلم من عقيدة روح الله الخميني الذي يؤمن بوحدة الإنسانية ووحدة المسلمين ضد كل الطواغيت وفي هذا الزمن ظهرت نجوم وكواكب عديدة منها الشيخ الشهيد مرتضى مطهري والسيد القائد الحي علي الخامنئي ومؤيدين من العراق فيسلوف العصر السيد محمد باقر الصدر ونخص بالذكر الدكتور علي شريعتي الذي بحث عن ذاته ووجدها كنز من الكنوز الثمينة التي تبطن الأبداع فأظهرها للعالم منذوا صغره تدريجيا ولكن بأيام الصحوة مجلدات من الكتب بعدة أسماء غير أسمه نتيجة  إضطهاد الشاه وحكومته الظالمة التي حاربت الفكر وجدته أقوى من السلاح النووي .. وحقيقة كل كلمات الشهيد شريعتي ولو سطر او سطرين من كلماته ولكنها كتاب اخذ الحكمة من الكتاب الجامع فهو فيسلوف قرئاني ومعاصر للزمن والطبيعة والإنسان عالج كثير من القضايا بالكلمة بنور القلم .. فهو سلاح أشد من السلاح النووي كما قلنا وايضا نور اشعته من الشمس المشرقة .. هو إستاذ جامعي ومحاضر وايضا ثائر من احد رواد الثورة الإيرانية بطريقة النقد أوصل فكرته عن طريق من السطور أيقضت روح الشعوب وليس فقط الشعب الأيراني وتخلد من الشهداء حيث تم تصفيته بالغدر والقتل وهو لا يحمل بندقية بل القلم والفكر ..ومن أراد البحث ايضا عن نفسه سيجد ايضا فيه كنز من المعرفة. وملخص من فكرة الشهيد كان معالج آجتماعيا وسياسيا ودينيا كان ينتقد جميع الطبقات وكافة الشرائح والإعتقادات ..

وفي إسبوع الشهيد نسلم على كل شهداء محور المقاومة وكافة شهداء الإسلام المحمدي

وشهداء القلم والفكر والميادين والبحث عن الحقيقة وعن النفس سبيل ايضا من سبيل الله .. وكل خير هو في سبيل الله والعكس عمل اي شر في سبيل الشيطان .. من يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره..

والحمد لله رب العالمين.

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