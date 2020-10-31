دراسة الميتافيزيقا..ماذا يعني الميتافيزيقا؟ وما هي مدارسه؟.

كندي الزهيري||

هو نوع من الفلسفة يدرس جوهر الأشياء، يشمل ذلك أسئلة (الوجود والصيرورة والكينونية والواقع)، وتشير هنا إلى طبيعة الاشياء مثل " سببها والغرض منها " ، وبعد ذلك تدرس ما وراء طبيعتها ، خاصة جوهر الأشياء و وجود كينونتها، تسعى ما وراء الطبيعة _ في صورة مجرد عام، في طبيعة هذه الأسئلة .

١_ ماذا هناك .

٢_ ما صورته.

تشمل المواضيع التي تبحث ما وراء الطبيعة فيها كلا من الوجود والأشياء وخواصها، والمكان والزمان، والسبب والنتيجة والاحتمال.

● تاريخ المدارس ما وراء الطبيعة.

١_ ما قبل التاريخ/

يقترح علم الآثار المعرفي المتمثل في تحليل رسومات الكهوف وفنون ما قبل التاريخ أن شكلاً من أشكال الفلسفة الخالدة أو الميتافيزيقا نية الشامانية قد امتد منذ نشأة الحداثة السلوكية، في بقاع العالم أجمع. كما توجد معتقدات مماثلة في ثقافات "العصر الحجري" المستمرة للحاضر مثل التي عند السكان الأصليين الأستراليين. تفترض الفلسفة الخالدة وجود عالم للروح أو للمعنى جنبًا إلى جنب مع عالم الحاضر اليومي ويحدث تواصل بين العالمين من خلال أحلام وطقوس أو في أيام خاصة أو في أماكن خاصة. وقد أثير جدل أن الفلسفة الخالدة وضعت حجر الأساس للأفلاطونية، فالأفلاطونية لم تخلق بل عبرت عن الكثير من المعتقدات القديمة المشهورة.

٢_ عصر البرونزي/

طورت ثقافات العصر البرونزي مثل بلاد ما بين النهرين القديمة ومصر القديمة (جنبًا إلى جنب مع ثقافات مماثلة في وقت لاحق مثل المايا والأزتيك) نظام معتقدات مبني على الأساطير والآلهة المجسمة وثنائية العقل والجسد وعلم الأرواح، طورت هذا النظام بهدف تفسير ظواهر الكون. وكانت هذه الثقافات مهتمة بالفضاء وقد تكون توصلت لبعض النجوم باستخدام هذه الوسائل. في الثقافة المصرية القديمة، الاختلاف الوجودي بين كلمتي ترتيب "مآت" وفوضى "إسفت" كان مفصليًا.

٣_ اليونان ما قبل سقراط/

كان أول فيلسوف ذكر اسمه - كما ذكر أفلاطون - طاليس من مليتيس في القرن السادس قبل الميلاد. وقد استخدم الشروح الفيزيائية البدائية لتفسير وجود العالم بدلا، من استخدام الأساطير والتفسيرات السماوية التقليدية. اعتقد طاليس أن الماء هو الجوهر الأساسي للعالم المادي. افترض تلميذاه الشابان المليتيسيان أنكسماندر وأنكسمينيز جوهران أساسيان محددان وهما الأبيرون - اللامحدود - والهواء على التوالي.

أما المدرسة الإيلية فكانت مدرسة أخرى في جنوب إيطاليا، تأسست في أوائل القرن الخامس قبل الميلاد من قِبَل بارمنيدس وقد ضمت زينو من إيليا وميليسوس من ساموس. عامةً كان الإيليون عقلانيون واتخذوا معايير منطقية للوضوح والضرورة لتكون معايير للحقيقة. كانت عقيدة بارميندس الأساسية هي أن الواقع كيان واحد لا يتغير. في مفارقاته استخدم زينو برهان الخلف لإثبات الطبيعة الزائفة للتغير والوقت.

على النقيض جعل هيراقطاليس من إيفيسوس من التغير عاملاً مركزيًا قائلاً بأن "كل شيء يسري". كانت فلسفته الموجزة غامضة بعض الشيء فعلى سبيل المثال، اعتقد هيراقطاليس بوحدة المتناقضات.

اشتهر ديموقريطوس ومعلمه ليوكيبوس بصياغتهما لنظرية ذرية للكون. وقد اعتبروا رواد المنهج العلمي.

٤_ الصين الكلاسيكية/

يمكننا اقتفاء أثر الميتافيزيقا في الفلسفة الصينية رجوعًا إلى المفاهيم الفلسفية المبكرة في أسرة تشو مثل تيان "السماء" ويِن ويانج. وقد شهد القرن الرابع قبل الميلاد تحولاً في علم الكونيات مع ارتفاع الطاوية وقد نُظِر للعالم الطبيعي كعالم ديناميكي وذي عمليات متغيرة متكررة تنشأ بتلقائية عن مصدر واحد ملازم للعالم وهو ) الطاو)

حينها ظهرت مدرسة أخرى في الأرجاء وهي مدرسة المذهب الطبيعي والتي رأت أن العنصر الميتافيزيقي المطلق هو ( التاي شي )

بعد سقوط أسرة هان 200 بعد الميلاد، شهدت الصين صعود مدرسة الطاوية الجديدة. كانت لهذه المدرسة أثر كبير في تطوير مفاهيم الميتافيزيقة الحديثة الصينية. دخلت الفلسفة (البوذية).

المدرسة الصينية في القرن الأول الميلادي وتأثرت بالمفاهيم الميتافيزيقية الصينية الأولية لتطور نظريات جديدة. حافظت مدرستي تيانتاي وهواين الفلسفيتين النظريات الهندية سونياتا ( الفراغ) وطبيعة بوذا (فوشينج) إلى نظرية تداخل الظواهر وأعادت تفسيرها. وتأثرًا بالمدراس الأخرى طور،الكونفشيون الجدد مثل زانج زي مفاهيم المصدر والطاقة الحيوية .

٥_ سقراط أفلاطون/

عرف سقراط بجدليته أو بتساؤلاته نحو الفلسفة أكثر مما عرف بتوجه إيجابي ميتافيزيقي. تلميذه الصغير أفلاطون اشتهر بنظرية عالم المثل (والتي قالها على لسان سقراط في حواراته). الواقعية الأفلاطونية - والتي تعد شكلاً من أشكال المثالية - تعتبر حلاً لمسألة العموميات على سبيل المثال ما هي الخصائص المشتركة للأشكال التي تجعلها تتخذ نفس الشكل؟

للنظرية محاور أخرى على سبيل المثال:

- معرفيٌا: معرفة الأشكال أكثر من مجرد بيانات حسية.

- أخلاقيًا: أشكال الخير تشكل في النهاية معيارًا موضوعيًا للفضيلة.

- الوقت والتغير: عالم الأشكال أبدي وثابت، الوقت والتغير ينتميان فقط لعالم المحسوسات الأدنى "الوقت هو صورة متحركة للأبد".

- الكائنات المجردة والرياضيات: الأرقام، الأشكال الهندسية وما إلى ذلك موجود بشكل مستقل في عالم الأشكال.

تطورت الأفلاطونية إلى الأفلاطونية الجديدة وهي فلسفة بنكهة توحيدية روحانية والتي جعلت تبقى في ظل العصر المسيحي المبكر

٦_ ارسطو/

كتب تلميذ أفلاطون في كل الموضوعات تقريبًا بما في ذلك الميتافيزيقا، وتعارض حله لمسألة العموميات مع أفلاطون، فبينما يرى أفلاطون أن الأشكال موجودة ظاهريًا في العالم المرئي يرى أرسطو الجوهر في الخواص ،والإمكانات الواقعية هي المبادئ الثنائية

التي استخدمها أرسطو في أعماله الفلسفية لتحليل الحركة والعليه وغيرها من القضايا،

النظرية الأرسطية للحركة والعلِّية تنقسم إلى العلل الاربعة ( الصور _ الغاية _ الفاعلية _ المادية)...