إشكالية التفكيك بين مصطلحات الفقيه والمفكر والمثقف

د. علي المؤمن||

يثار ــ ابتداءً ـــ سؤال معرفي حول أسباب الفصل والتفكيك في المصطلح بين المثقـف من جانب، والفقيه والمفكر من جانب آخر، عند تناول مجمل الإشكاليات وعنونتها؛ على اعتبار أن المدلول المعرفي العام لمصطلح المثقـف يشتمل على الفقيه والمفكر أيضاً. وعلى حد تعبير بعض علماء الاجتماع من أن مصطلح المثقـف يستوعب جميع منتجي الأفكار وناشريها وحملتها ومستهلكيها، بمن فيهم علماء الدين والأدباء والكتاب والإعلاميين والفنانين، بل وجميع خريجي الجامعات والمتعلمين تعلماً مرموقاً. ولكن لجوءنا إلى الفصل له أكثر من سبب ودافع موضوعي، يرتبط مباشرة بواقعنا الإسلامي؛ إذ إن المدلول العام لمصطلح المثقـف - إذا ما طبقناه على الفقيه والمفكر - يواجه إشكاليات، ومعالجتها - مهما تكن - يجب أن تنطلق من البيئة والواقع اللذين يحكمان الإشكالية، دون اللجوء إلى استعارة معادلات أو مفاهيم ومصطلحات من بيئات أخرى، وإن أطلق عليها أصحابها صفة العلم والمعرفة. من هنا كان ضرورياً اعتماد المداليل الخاصة. المنبثقة من الواقع، والتي تضع فروقات واضحة على مستوى المفهوم والاصطلاح والمعنى بين كل من الفقيه والمفكر والمثقـف، وتقسّمهم إلى ثلاث فئات.

وربما نستطيع أن نستفيد من قول الإمام علي(ع): «الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق»، في تأكيد واقعية الفصل بين الفقيه والمثقـف، والبعد التاريخي لهذا الفصل. فالإمام يفرّق هنا بين العالم الرباني (الفقيه) والمتعلم (المثقـف).

هذا التقسيم له حضور مشهود في تاريخنا الإسلامي، حتى إنه أخذ يتبلور ويأخذ شكلاً شبيهاً بالقانون الاجتماعي. فبعد ظهور المذاهب الفقهية والكلامية، حصل الانقسام بين الفقهاء والمتكلمين والأمراء. ثم تبلور التفكيك في فئات العلماء والمثقفين، بعد الهزات الاجتماعية والآيديولوجية والعلمية التي عرّض لها العالم الإسلامي، جراء الإنقسام الواضح بين العلوم العقلية والعلوم النقلية، فضلاً عن الانقسام بين مجموع العلوم النقلية نفسها ومجموع العلوم العقلية أيضاً، فظهرت فئة الفقهاء، أمثال عبد الله بن أباض وأبي حنيفة النعمان وزرارة بن أعين، وفئة المتكلمين، كواصل بن عطاء وهشام بن الحكم والأشعري، ثم فئة الفلاسفة الموسوعيين، كالفارابي وابن سينا وابن رشد، وفئة علماء الطبيعيات، كجابر بن حيّان والبيروني والرازي، وفئة المؤرخين وأصحاب المغازي، كابن الأثير، وفئة الأدباء والكتاب الموسوعيين، كالجاحظ وأبي حيّان التوحيدي، وفئة اللغويين، وفئة الشعراء، والمفسرين، ورواة الحديث، الخ.

وعلى وفق ذلك، أمكن تقسيم هذه الفئات إلى ثلاث طبقات رئيسة:

1 - طبقة الفقهاء، وتضم فئتي المحدّثين والفقهاء (المجتهدون وأصحاب الفتوى).

2 - طبقة المفكرين، وتضم المتكلمين والفلاسفة.

3 - طبقة المثقـفين، كبعض المؤرخين والأدباء واللغويين.

ولم يكن هذا التقسيم التقريبي موجوداً آنذاك؛ بل لم يكن هناك ما يصطلح عليه الآن بـ«المفكر» و«المثقـف»؛ لكن الهدف من ذكر هذه الفئات هو التدليل على الحضور التاريخي لعملية الفصل، وعلى ضرورتها موضوعياً بالنسبة إلى واقعنا الإسلامي الحالي المعاصر.

وبعد التطورات العلمية المستمرة التي شهدها العالم، وظهور التخصصات، ولا سيما بعد ما عرف بالنهضة الأوروبية، وانتقال عدوى العلمنة والتغرب إلى عالمنا الإسلامي، والاستقلال المتواصل للعلوم والمعارف عن بعضها بعضاً: العلوم الدينية، العقلية، الاجتماعية، التطبيقية والبحتة، وحسب عالم الاجتماع الألماني «ماكس فيبر» الذي عبّر عن هذا التحول التاريخي الكبير على مستوى العلوم والمعارف بـ«خيبة العالم»، أصبح التخصص وانفصال العلم الواحد عن الآخر واقعاً قائماً.

ولكنهم - في الغرب - اختزلوا كل تلك المعاني والمداليل المختلفة في مصطلح واحد، أصبح له بعد معرفي، وهو (Cultured) الذي ترجم إلى كلمة «المثقـف» بعد انتقال المصطلح إلى عالمنا الإسلامي، ومعه انتقلت مداليله وفضاءاته التي تستوعب جميع الفئات الاجتماعية المتخصصة - علمياً - والمتعلمة.

ومن خلال ما سبق، تبرز ضرورة تحديد مفهوم المصطلحات التي احتواها العنوان، لفهم المراد منها هنا، لكنها تكاد تكون غائمة - أحياناً - أو تستخدم استخدامات خاصة في بعض المدارس الفكرية والثقافية؛ لاختلاف تعريفاتها ومفاهيمها من مدرسة إلى أخرى بل - أحياناً - من كاتب إلى آخر.

التعريفات الخاصة التي تطرح هنا، ربما يكون جانب منها مجازياً، ولكن القاعدة هي أن المصطلحات كثيراً ما تبدأ مجازية ثم تنتهي حقيقية:

الفقيه، هو متخصص في الفقه الإسلامي وصاحب رأي في أحكامه، أي أنه قادر على استنباط الحكم الشرعي من مصادر التشريع، من خلال فهم النصوص المقدسة والمراد منها فهماً علمياً دقيقاً خاضعاً للقواعد المثبتة في علوم القرآن (تفسير آيات الأحكام، الناسخ والمنسوخ وغيرهما). وعلوم الحديث (الدراية، الرجال وغيرهما) وعلم أصول الفقه، إضافة إلى علوم اللغة العربية، ثم استخراج الأحكام الشرعية التي تستوعب جميع مجالات الحياة. واصطلاح المجتهد يرادف اصطلاح الفقيه، رغم أن بعض المتخصصين يعطي للفقيه دائرة أوسع وأكثر عمقاً في التعامل مع الفقه. والفقيه هو مشروع مرجعية دينية في الفتوى، وولاية وقيادة للأمة. ومن هنا، فالفقهاء هم مراجع الأمة وقادتها في الدين والدنيا.

المفكر، متخصص في الفكر الإسلامي، العام أو السياسي، وصاحب رأي في مجالات العقيدة وعلم الكلام والفكر المقارن، من خلال تعمقه في الأفكار الأخرى، ولا سيما المعاصرة، ويمتلك القدرة على تحليلها ومحاكمتها، والتأسيس للأفكار والنظريات الإسلامية الجديدة. فالمفكرون هم نخبة الأمة ومن منظري حركتها في الحياة.

أما المثقـف الإسلامي فهو المطّلع - إلى حد الاستيعاب - على الواقع وتطوراته وتيّاراته الاجتماعية والفكرية والثقافية والعلمية. وهو لا يمتلك رأياً فقهياً أو فكراً إبداعياً خاصاً به - تمييزاً له عن الفقيه والمفكر - بل إنه يحمل الأفكار ويستهلكها وينشرها ويشرحها في هذين المجالين، أي أنه يتحرك في إطار مرجعية علمية وفكرية، تحركاً واعياً وهادفاً وتكاملياً، والمثقف نوعان:

الأول: مثقف موسوعي، وهو الملمّ بأكثر من مجال ثقافي، كالكاتب والصحافي والأديب.

الثاني: مثقف تخصصي، وهو المتخصص في أحد العلوم الإنسانية كالاجتماع، والسياسة.

وتأكيد مصطلح «المثقف الإسلامي» وليس «المثقف المسلم» هنا، هدفه التفريق في المدلول والمفهوم والدور بين المثقف الذي يمتلك هوية ثقافية معيّنة، وينتسب للإسلام وراثياً، فلا يشكّل الإسلام بالنسبة له هوية آيديولوجية، أي أن كلمة «المسلم» هنا لها بعد اجتماعي وقانوني فقط. وبين المثقف الذي يتبنى الإسلام نظاماً حياتياً متكاملاً، ويشكّل الإسلام بعداً أيديولوجياً في شخصيته، ويتحرك اجتماعياً وثقافياً على وفق هذا الانتماء. وبناءً على ذلك، فالمثقفون الإسلاميون هم طليعة الأمة والجهاز التنفيذي لحركتها.