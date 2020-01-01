التخطيط الاستراتيجي ..أهميته..وخصائصه..وفوائده

د. نبيل أحمد الأمير

يعتبر التخطيط الاستراتيجيّ واحداً من أكثر المهارات المطلوبة لتولّي المناصب القياديّة ، والقيام بالواجبات التي تفرضها طبيعة هذه المناصب حقَّ قيام .

يُعرَّف التخطيط الاستراتيجيّ على أنَّه التخطيط لمدّة طويلة ، وبعيدة مع الأخذ بعين الاعتبار كافّة العوامل سواء كانت هذه العوامل داخليّة أم خارجيّة ، بحيث يتمّ تحديد الأهداف ، والقطاعات المختلفة المستهدفة ، بالإضافة إلى الأساليب التي ستُتَّبع من أجل الوصول إلى هذه الغايات .

التخطيط الاستراتيجيّ يعني القدرة على رؤية موقع الشركة أو المؤسسة او الحكومة في المستقبل ، ولا يعني نهائيّاً التنبؤ بما سيكون وضع هذه الشركة أو المؤسسة او الحكومة عليه في المستقبل بناءً على متغيّرات وعوامل في الحاضر ، ويمكن باختصار تلخيص فكرة التخطيط الاستراتيجيّ عن طريق الإجابة على السؤال : (إلى أين سنمضي؟) .

ظهر التخطيط الاستراتيجي كأحدث صورة من صور التخطيط في المنظمات . وأدى هذا النوع من التخطيط إلى تغيير الكيفية التي تخطط بها المنظمات لوضع الاستراتيجيات الخاصة بها وتنفيذها ، وأصبحت الإدارة الإستراتيجية أداة أساسية للمنظمات لكي تتعلم وتتطور إذا أرادت صياغة حالة من التميز والاستجابة بطريقة فعالة للتغيرات العالمية الآخذة في التسارع والازدياد . ويتم استخدام تعبير " الإدارة الإستراتيجية " للتعبير عن ذات المفهوم الذي يعكسه التخطيط الاستراتيجي .

وعلى الرغم من سبق منظمات القطاع الخاص للاضطلاع بهذا النوع من التخطيط ، إلا أن التجربة تكشف أهمية وفعالية هذا النوع من التخطيط للمنظمات العامة كذلك . وتشجع الإدارة الإستراتيجية على أن يتم العمل في المنظمات في ظل مفاهيم اللامركزية والتفويض ، وذلك في الإطار الاستراتيجي للتوجيه طويل الأجل .

ما هية التخطيط الاستراتيجي . . .

التخطيط الاستراتيجي هو صنع الاختيارات . فهو عملية تهدف لدعم القادة لكي يكونوا على وعي بأهدافهم ووسائلهم ، وبذلك فالتخطيط الاستراتيجي هو أداة إدارية ، ولا تستخدم إلا لغرض واحد – مثل بقية الأدوات الإدارية الأخرى – ألا وهو مساعدة المؤسسة او الحكومة في أداء عمل أفضل .

ويمكن للتخطيط الاستراتيجي أن يساعد المؤسسة او الحكومة على أن تركز نظرتها وأولوياتها في الاستجابة للتغيرات الحادثة في البيئة من حولها وأن يضمن أن أفراد المنظمة او الحكومة يعملون باتجاه تحقيق نفس الأهداف. وبالطبع فالمقصود بكلمة " استراتيجي " هو إضفاء صفة النظرة طويلة الأمد والشمول على التخطيط .

وباختصار . . يمكن تعريف التخطيط الاستراتيجي بأنه عملية نظامية توافق من خلالها إحدى المنظمات او الحكومات – ويلتزم بذلك الشركاء الرئيسيون في المنظمة او الحكومة – على الأولويات التي تعتبر ضرورية لتحقيق هدفها ، وفي نفس الوقت تستجيب للبيئة المحيطة بها . ويرشد التخطيط الاستراتيجي إلى امتلاك الموارد وتخصيصها باتجاه تحقيق تلك الأولويات .

من هذا التعريف يمكن التركيز على عدة مفاهيم أساسية من أجل توضيح كيفية وضع المنهج الملائم للتخطيط الاستراتيجي ، بالإضافة إلى ماهية قيمنا وقناعاتنا باتجاه نجاح عملية التخطيط . ويمتاز التخطيط الاستراتيجي بعدة خصائص ، لعل من أهمها :

- تكون عملية التخطيط إستراتيجية لأنها تتضمن اختيار ما هو أفضل استجابة للظروف التي تشكل بيئة ديناميكية، وربما في بعض الأحيان تكون عدائية .

- التخطيط الاستراتيجي هو عملية منتظمة حيث تدعو لإتباع عملية تم هيكلتها كما أنها تعتمد على البيانات .

- التخطيط الاستراتيجي معني بالمستقبل ، فهو يتيح لك توجيه المستقبل وإدارته .

وبذلك فلا يلزمك أن تظل قابعا في مكانك إذا تم اتخاذ قرار ما بطريقة خاطئة أو إذا ما لم يتم اتخاذ قرار صائب . فلربما تتغير الظروف الخارجية من حولك .

- التخطيط الاستراتيجي وسيلة للتفكير والتصرف من أجل عمل تغيير معين ، فالعقلية الإدارية هي عقلية معنية بتحقيق الأهداف ، وبذلك فهي لا تحصر نفسها في التفاصيل . كما أنها تقبل الالتزام بالتخطيط للمستقبل ولا تكتفي بالانشغال بالوضع الذي تقف فيه حاليا وحسب .

ويعتبر تحويل الإطار الزمني للفرد من الوقت الراهن إلى المستقبل ، ثم العودة إلى الوقت الراهن ثانية...وهكذا، يعتبر ذلك بمثابة مهارة إستراتيجية يمكن تعلمها والتأكيد عليها بالممارسة .

فالعقل الاستراتيجي يتواكب مع التغيير، فهو ينتقل سريعا من المشكلة إلى وصف العلاج الناجع لها . فهو يسعى للقيام بالتغيير .

- التخطيط الاستراتيجي عملية مستمرة وعائدة ، فلا يمكن أن تكون جهود الإدارة الإستراتيجية بمثابة نشاط لفترة زمنية واحدة أو لها بداية ونهاية . بل يجب أن تكون عملية مستمرة تتراكم فيها الخبرات ، ويتم تطوير هذه الخبرات من خلالها .

ولعل أحد الأسباب الرئيسية التي تفسر استمرارية عملية التخطيط الاستراتيجي هي استجابته للظروف الخارجية التي لا تتوقف أبدا ، ومن ثم فيجب أن تظل الخطط والأدوات التي يتم تنفيذ تلك الخطط بها في حالة تعديل وتنقيح مستمر .

- تشكل الإدارة الإستراتيجية إطاراً لتوجيه المراحل الأخرى للإدارة ، ويتضمن ذلك التوجيه لبعض الوظائف الإدارية ، مثل تصميم البرامج ، ووضع الموازنات الخاصة بالبرامج ، ووضع الهياكل ، وتطوير الموارد البشرية ، وتقييمها .

كما توفر إرشادات لتوجيه الموارد والمهارات إلى النشاطات ذات الأولوية القصوى ، أي أنه يتضمن اختيار أولويات محددة .

إن الإدارة الإستراتيجية ليست عملية سهلة الأداء ، بل هي عملية صعبة تتطلب بذل المزيد من الجهود ، فهي تتطلب بذلك مجهود فكري وكثير من الانضباط والالتزام .

كما أن الرغبة والمهارة مطلوبة لاختيار المسارات الزمنية للأداء بدلا من الانتظار حتى وقوع الأحداث والأزمات التي تدفعنا إلى اتخاذ ردة فعل مواجه بطريقة عقيمة .

وفي العديد من الأحيان ، يكون الانتظار (بسبب عدم التأكد مما يجب علينا عمله) ، يكون سبباً في تأخرنا للغاية عن اتخاذ إجراء فعال أو حتى تحملنا لنتائج سلبية كبيرة .

وبسبب الأهمية الكبيرة التي حظي بها التخطيط الاستراتيجي في الوقت الراهن ، نجد أن الكثير من برامج تطوير الذات قد بدأت في تطبيق أساليبه لتحقيق التطوير الفردي والارتقاء المهاري .

إن لأهميّة التخطيط الاستراتيجي فوائد عديدة ومتنوعة ، ولعلَّ أبرز هذه الفوائد مايلي :

- يساعد التخطيط الاستراتيجي المؤسسة او الحكومة برمَّتها على تحديد الهدف الذي تسعى للوصول إليه ، وتحديد معالم الطريق الذي ستسلكه .

- يعطي القادة القدرة على التفكير الكليّ وفي كافّة العناصر بشكلٍ مترابط ، بدلاً من التركيز على ناحية دون النواحي الأخرى .

- يعطي القدرة للأشخاص على التنبؤ بأيّة متغيّرات قد تحصل ، والتي قد يكون لها أثر سلبيّ على المسيرة والمضيّ قدما ً، الأمر الذي يجعل المؤسّسة او الحكومة قادرة على التأقّلم مع هذه المتغيّرات الجديدة التي قد تحصل .

- يعطي القادة القدرة على معرفة الموارد المتاحة ، والعمل والتفوق ضمن هذه الموارد .

- يساعد على تقييم الموازنات بشكل فعّال وسليم .

- يعطي القادة القدرة على أن يكونوا أصحاب أفكار خلَّاقة ، ومبادرات فعَّالة .

- يقدّم صورة المؤسّسة او الحكومة بالشكل الأمثل أمام كل من لهم ارتباطات معها .

بناءاً على ما سبق ، فإنه من المفترض أن تكون عملية التخطيط الاستراتيجي عمليّةً متغيّرة ، تخضع للدرس والفحص والمراجعة والتدقيق بشكلٍ دوري ، وذلك من أجل إدخال المتغيّرات الجديدة ودراستها بالشكل الأمثل والعمل في ضوئها .

إن للتخطيط الإستراتيجي خطوات .. وفيما يلي إدراج لهذه الخطوات :

١- تقييم ودراسة الوضع الحاليّ .

٢- تحديد الإطار الزمنيّ الذي ستعمل الخطّة خلاله .

٣- دراسة مجالات العمل الفرعيّة بشكل مفصّل، وتقييمها .

٤- دراسة كافّة المتغيّرات التي قد توضع أمام سير هذه المجالات .

٥- مقارنة النتائج التي نتجت عن عمليّة التقييم السابقة مع الأهداف التي تمّ وضعها مسبقا ً، وتحديد المسافة الفاصلة بينهما .

٦- تصميم الخطّة بحيث يكون الهدف منها إلغاء هذه المسافة الفاصلة التي تفصل الواقع عن الأهداف المنشودة ، والتي تسعى المؤسسة او الحكومة إلى الوصول إليها ضمن الإطار الزمنيّ للخطة الذي تمّ الاتّفاق عليه مسبقا ً.

وللموضوع بقية . .

والله من وراء القصد

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