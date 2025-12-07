ترجيح غياب أيمن حسين عن باقي مباريات كأس العرب​

رجح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، غياب مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين عن المباريات المتبقية في بطولة كأس العرب بداعي الإصابة.

وقال درجال وفق وكالة الأنباء العراقية: "أعتقد أن الإصابة ستبعد اللاعب أيمن حسين عن المنتخب خلال المباريات المتبقية من البطولة"، مستدركاً بالقول: "لست متأكداً بنسبة 100% حتى الآن".

كما أشار درجال إلى أن "اللاعب شيركو كريم تعرض هو الآخر لإصابة يوم أمس، وسيتم إجراء الفحوصات الإشعاعية له خلال اليومين المقبلين لتشخيص مدى قوتها".

وبخصوص الحارس جلال حسن، فقد أكد درجال أن "إصابته عبارة عن تشنج في عضلات الظهر نتيجة حركة خاطئة، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً خلال الفترة القادمة".

ويواجه المنتخب العراقي يوم الثلاثاء المقبل نظيره الجزائري في الساعة الثامنة مساء بتوقيت بغداد، وقد ضمن العراق التأهل لربع نهائي البطولة.