الصفحة الرياضية

كاساس يدرس عرضاً لاتحاد الكرة بشأن التسوية المالية


كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، (4 نيسان 2025)، عن عرض لاتحاد الكرة العراقي الى المدرب المقال للمنتخب الوطني خيسوس كاساس من أجل التسوية المالية في عقده.

وذكرت المصادر ، ان "الاتحاد عرض على كاساس لانهاء العقد بالتراضي، منحه 500 الف دولار على شكل 3 دفعات وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه او منحه 300 ألف دولار دفعة واحدة".

وأشارت الى، ان العرض تضمن "منح المدرب مرتب لشهر واحد قيمته 50 ألف دولار". ولفتت الى، ان "المدرب الإسباني كاساس طلب ان يتم إرسال هذه التفاصيل إليه بشكل رسمي للاطلاع عليها قانونياً وارسال الرد عليها".

وشددت المصادر الى، ان "اتحاد الكرة يسعى الى حسم موضوع إقالة كاساس بالسرعة الممكنة لاعلان تفاصيل المدرب الجديد" منوها الى، ان "الانباء التي اشارت الى ان المدرب البرتغالي (كيروش) هو المدرب القادم لا صحة لها".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر في 27 من اذار الماضي إقالة المدرب الإسباني بسبب تراجع نتائج منتخب العراق في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، غداً السبت اجتماعا لأعضاء المكتب التنفيذي من أجل النظر في مسألة المدرب الجديد لمنتخب أسود الرافدين كي يقود الفريق في مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في التصفيات المونديالية.

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