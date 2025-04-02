ترقب عراقي لتسمية المدرب الجديد .. اتحاد الكرة يفاوض مدربين اجانب لقيادة المنتخب الوطني

تترقب الاًوساط الرياضية ، تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني ، خلفا للمدرب الإسباني خيسوس كاساس الذي تمت إقالته مؤخرا بعد الخسارة أمام فلسطين 2-1 ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخلال الساعات الماضية ، تداولت اوساط كروية محلية موافقة البرتغالي كارلوس كيروش على تدريب المنتخب الوطني لماتبقى من جولتي التصفيات الآسيوية ، وقالت ان التعاقد مع المدرب الاجنبي الجديد يتوقف على تمويل الصفقة .

واوضحت ، ان " الاتحاد استعان مؤخرا بمجموعة وسطاء للتفاوض مع مدربين اجانب ، منهم البرتغالي كيروش ، والاسباني ماركيز لوبيز لقيادة تدريبات المنتخب خلفا لكاساس ".

وسبق للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش (72 عاما) أن درب المنتخب القطري ، كما اشرف على منتخبات مصر والامارات وكولومبيا ، وقاد منتخبات جنوب أفريقيا والبرتغال وإيران للوصول إلى كأس العالم ، فيما تولى المدرب الاسباني لوبيز قيادة منتخب قطر ونادي الوكرة .

لكن أوساطا اخرى ، تحدثت عن ترشيح المدرب الجزائري نور الدين ولد علي " والذي يشرف حاليا على تدريب منتخب اليمن " لتولي مهمة تدريب المنتخب العراقي في الفترة المقبلة، بعد ايام من استبعاد قرار التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموته لارتباطه بعقد رسمي مع نادي الجزيرة الاماراتي .

في هذه الأثناء ، ماتزال اوساط رياضية اخرى تدعم ترشيح مدرب محلي لقيادة المنتخب في مشوار التصفيات ، وطرحت بعض الاسماء المرشحة امام طاولة اتحاد الكرة منها " عدنان حمد وراضي شنيشل وحكيم شاكر وباسم قاسم " .

وكان اتحاد الكرة العراقي ، قرر إقالة المدرب الاسباني خيسوس كاساس من منصبه ، بسبب تراجع نتائج المنتخب وتقلص آماله في التأهل المباشر إلى المونديال المقبل.

ويحتل المنتخب الوطني، المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، متخلفا عن الوصيف المنتخب الأردني بفارق نقطة واحدة، فيما يتخلف عن المنتخب الكوري الجنوبي بفارق 4 نقاط