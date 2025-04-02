الصفحة الرياضية

ترقب عراقي لتسمية المدرب الجديد .. اتحاد الكرة يفاوض مدربين اجانب لقيادة المنتخب الوطني


تترقب الاًوساط الرياضية ، تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني ، خلفا للمدرب الإسباني خيسوس كاساس الذي تمت إقالته مؤخرا بعد الخسارة أمام فلسطين 2-1 ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخلال الساعات الماضية ، تداولت اوساط كروية محلية موافقة البرتغالي كارلوس كيروش على تدريب المنتخب الوطني لماتبقى من جولتي التصفيات الآسيوية ، وقالت ان التعاقد مع المدرب الاجنبي الجديد يتوقف على تمويل الصفقة .

واوضحت ، ان " الاتحاد استعان مؤخرا بمجموعة وسطاء للتفاوض مع مدربين اجانب ، منهم البرتغالي كيروش ، والاسباني ماركيز لوبيز لقيادة تدريبات المنتخب خلفا لكاساس ".

وسبق للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش (72 عاما) أن درب المنتخب القطري ، كما اشرف على منتخبات مصر والامارات وكولومبيا ، وقاد منتخبات جنوب أفريقيا والبرتغال وإيران للوصول إلى كأس العالم ، فيما تولى المدرب الاسباني لوبيز قيادة منتخب قطر ونادي الوكرة .

لكن أوساطا اخرى ، تحدثت عن ترشيح المدرب الجزائري نور الدين ولد علي " والذي يشرف حاليا على تدريب منتخب اليمن " لتولي مهمة تدريب المنتخب العراقي في الفترة المقبلة، بعد ايام من استبعاد قرار التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموته لارتباطه بعقد رسمي مع نادي الجزيرة الاماراتي .

في هذه الأثناء ، ماتزال اوساط رياضية اخرى تدعم ترشيح مدرب محلي لقيادة المنتخب في مشوار التصفيات ، وطرحت بعض الاسماء المرشحة امام طاولة اتحاد الكرة منها " عدنان حمد وراضي شنيشل وحكيم شاكر وباسم قاسم " .

وكان اتحاد الكرة العراقي ، قرر إقالة المدرب الاسباني خيسوس كاساس من منصبه ، بسبب تراجع نتائج المنتخب وتقلص آماله في التأهل المباشر إلى المونديال المقبل.

ويحتل المنتخب الوطني، المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، متخلفا عن الوصيف المنتخب الأردني بفارق نقطة واحدة، فيما يتخلف عن المنتخب الكوري الجنوبي بفارق 4 نقاط

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترقب عراقي لتسمية المدرب الجديد .. اتحاد الكرة يفاوض مدربين اجانب لقيادة المنتخب الوطني
نادي القوة الجوية يعزي لاعبه اللبناني باستشهاد عائلته بالكامل في قصف إسرائيلي
خيارات اتحاد الكرة تتقلص.. مدرب عربي جديد يدخل قائمة المرشحين
أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 25 من دوري نجوم العراق هذا اليوم
الاتحاد العراقي لكرة القدم يقدم شكوى رسمية لفيفا بعد تجاوزات الجمهور الاردني والفلسطيني على العراق
مرشحان عربيان احدهما عراقي.. من سيخلف كاساس لقيادة المنتخب الوطني؟
فريق الكرخ يلاقي نفط البصرة في أبرز مباريات نخبة اليد اليوم الجمعة
اقالة كل من المدير الاداري و المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني
اتحاد الكرة يصوت بشكل رسمي على انهاء التعاقد مع كاساس
اتحاد الكرة: أضعنا فرصة ثمينة لبلوغ المونديال.. سنراجع خيارات كاساس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك