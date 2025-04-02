نادي القوة الجوية يعزي لاعبه اللبناني باستشهاد عائلته بالكامل في قصف إسرائيلي

وجه ناديالقوة الجوية، اليوم الأربعاء، تعزية للاعب الفريق اللبناني باستشهاد عائلته بالكامل في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية بيروت.

وقال اعلام النادي في بيان، انه "وببالغ الحزن والأسى، يتقدم مجلس إدارة نادي القوة الجوية الرياضي وكافة منتسبيه من لاعبين وجهاز فني وإداري وجماهير بأحر التعازي وصادق المواساة إلى لاعب الفريق (اللبناني محمدباقر الحسيني) في المصاب الجلل الذي ألمّ به، إثر (استـشهاد عائلته بالكامل) جراء القصف على الضاحية الجنوبية في لبنان".

وأضاف البيان "نعرب عن تضامننا الكامل مع اللاعب في هذا الظرف الأليم، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".