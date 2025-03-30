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أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 25 من دوري نجوم العراق هذا اليوم


تقام مساء اليوم الأحد، أربعة لقاءات، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، حيث يستضيف في أولى المواجهات، ملعب دهوك مباراة مهمة تجمع بين صاحب الأرض والجمهور فريق دهوك مع منافسه زاخو في تمام الساعة التاسعة و15 دقيقة مساءً، وبنفس التوقيت، يضيف ملعب نادي الزوراء مواجهة تجمع بين الكهرباء وأربيل، فيما يلتقي نفط البصرة على ملعب الفيحاء ، ضيفه فريق نفط ميسان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً،

في حين يكون ختام  مواجهات الجولة بقمة جماهيرية مرتقبة تجمع بين الشرطة والقوة الجوية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف على ملعب الشعب الدولي.

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