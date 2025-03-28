الاتحاد العراقي لكرة القدم يقدم شكوى رسمية لفيفا بعد تجاوزات الجمهور الاردني والفلسطيني على العراق

قدم الاتحاد العراق لكرة القدم شكوى يقدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي (فيفا) بسبب التجاوزات التي حدثت في المباراة مع المنتخب الفلسطيني من بينها خطاب الكراهية وتمجيد اسماء محظورة

وقال بيان صادر عن الاتحاد انه قد قدم ايضا شكوى بسبب خرق دخول الجماهير بعد فتح أبواب الملعب وغياب السيطرة على الجماهير من قبل الجانب الاردني

ودعا اتحاد الكرة الكرة نقل المباراة المقبلة بين المنتخبين العراقي والاردني في ختام التصفيات الى أرض محايدة