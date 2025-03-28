مرشحان عربيان احدهما عراقي.. من سيخلف كاساس لقيادة المنتخب الوطني؟

يسابق الاتحاد العراقي لكرة القدم الزمن لحسم ملف المدير الفني الجديد لأسود الرافدين، خلفا للإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق السابق.

وقرر اتحاد الكرة العراقي وضع حد لتجربة الإسباني خيسوس كاساس عقب الخسارة أمام فلسطين 2 ـ 1 الأربعاء الماضي في الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشفت تقارير إخبارية أن مدربين عربيين يتنافسان على منصب المدرب الجديد لمنتخب العراق وذلك بعد إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس أمس الخميس من مهامه.

ووفقا لمصادر صحفية فإن "المغربي الحسين عموتة المدرب الحالي لنادي الجزيرة الإماراتي يعد أحد أبرز الأسماء لقيادة أسود الرافدين في المرحلة المقبلة وهو الخيار الأمثل بحكم معرفته الكبيرة بالكرة الأسيوية وفي حال عدم الاتفاق معه ستكون الوجهة نحو التفاوض مع العراقي عدنان حمد لتولي المنصب".

وتجمد رصيد المنتخب العراقي عند النقطة 12 في المركز الثالث خلف المتصدر كوريا الجنوبية والوصيف حتى الجولة الثامنة الأردن، وذلك قبل جولتين من نهاية الدور الحاسم والمؤهل مباشرة للنهائيات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.

ويلعب المنتخب العراقي آخر جولتين في تصفيات المجموعة الثانية من أجل الحلول في أحد المركزين الأول والثاني للتأهل مباشرة للنهائيات فيما سيخوض دورا رابعا في حال إنهاء السباق في المركز الثالث أو الرابع.