فريق الكرخ يلاقي نفط البصرة في أبرز مباريات نخبة اليد اليوم الجمعة

يسعى فريق الكرخ إلى مزاحمة المتصدر الحشد الشعبي، عندما يلاقي اليوم الجمعة ضيفه نفط البصرة، ضمن منافسات الدور السادس من المرحلة الثانية لدوري نخبة اليد، بينما سيفتتح مباريات الجولة فريقا الفتوة وذي قار، إذ يدخل الكناري الوصيف لقاء اليوم وفي جعبته (51) نقطة بفارق (3) نقاط عن المتصدر الحشد الشعبي، ويأمل في اقتناص النقاط الثلاث من نفط البصرة الذي يحتل الترتيب السابع، ليبقى منافساً شرساً على الصدارة، لكنه في المقابل سيصدم بطموحات القادم من الجنوب والمتمثلة بالارتقاء إلى مركز أفضل في سلم الدوري، لاسيما أن الفوز سيضعه في المرتبة السادسة.

وتستكمل منافسات الجولة يوم غدٍ السبت بإقامة اربع مباريات، حيث تنتظر المتصدر فريق الحشد الشعبي الذي يطمح للبقاء وحيداً في الصدارة بمواجهة مهمة أمام الكوفة التاسع، بينما يستقبل السليمانية العاشر ضيفه بلدية البصرة الثاني عشر، في حين ستحتضن قاعة الشرطة لقاء أصحاب الأرض الثالث وضيفه المسيب الحادي عشر، ويلتقي في قاعة الجماهير كربلاء السادس وديالى الرابع، بينما سيكون الجيش في حالة انتظار.