اتحاد الكرة يصوت بشكل رسمي على انهاء التعاقد مع كاساس

صوت الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، (27 آذار 2025)، على إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس وطاقمه التدريبي، من قيادة المنتخب الوطني.

وجاءت الإقالة خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد على خلفية تراجع نتائج المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاتحاد العراقي ضغطًا جماهيريًا هائلًا، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة جميع أعضائه، بعد الخيبة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب في التصفيات.