اتحاد الكرة: أضعنا فرصة ثمينة لبلوغ المونديال.. سنراجع خيارات كاساس

أعرب نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، عن أسفه لضياع الفرصة الكبيرة التي كانت متاحة أمام المنتخب الوطني للتأهل إلى كأس العالم، مشيرًا إلى أن الأخطاء في التبديلات وعدم الاستقرار في التشكيلة ساهمت في تعقيد المهمة.

وقال جبار، في حديث صحفي، إن "العراق كان يمتلك فرصة ذهبية للتأهل، إذ كنا قادرين على جمع 17 نقطة لو فزنا على فلسطين والكويت، بعد أن كنا نملك خمس نقاط في بداية مشوار التصفيات، ونقطتين أمام الكويت، وثلاث نقاط أمام فلسطين".

وأضاف: "لو كنا قد حافظنا على النقاط، لكنا بحاجة فقط إلى التعادل في مباراتين، وكان التأهل مضمونًا، لكن التبديلات غير المدروسة وعدم ثبات التشكيلة أربك الفريق".

وأشار إلى أن "هذا ما كنت قد ذكرته سابقًا خلال لقائي في المدينة الرياضية بعد مباراة العراق والكويت، حين نبّهت إلى عدم وجود استقرار في التشكيلة، والتبديلات التي لم تكن بالمستوى المطلوب"، مبينًا أن "المدرب كاساس لم يعد في حسابات الاتحاد، وانتهى ملفه تمامًا".

وأكد جبار أن "المجموعة التي وقع فيها المنتخب لم تكن سهلة، فحتى كوريا الجنوبية تعادلت مع فلسطين على أرضها، وتعادلت مع فيتنام خارج أرضها، وهذا يعكس صعوبة المجموعة"، مضيفًا: "رغم ذلك، ما زالت الحظوظ قائمة أمام أربعة منتخبات، منها العراق، وسنواصل المنافسة".

وتابع بالقول: "نتفهم حجم الغضب الجماهيري، وننتظر خلال الساعات المقبلة اجتماعًا للجنة التنفيذية للاتحاد من أجل مناقشة أداء الجهاز الفني، وسيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن المدرب الجديد من بين مجموعة من السير الذاتية المطروحة".

وختم جبار تصريحه بالقول: "لدينا مجموعة ممتازة من اللاعبين الأكفاء، ونحتاج فقط إلى مدرب يمتلك الخبرة ويعرف طبيعة كرة القدم العراقية. نؤمن بقدرتنا على تجاوز هذه المرحلة، وعلينا التركيز على الفوز في المباريات المقبلة، لأن أي تفريط جديد قد يُقصينا من المنافسة".

ويأتي تصريح جبار في وقتٍ يمر فيه المنتخب العراقي بمرحلة حرجة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث أضاع العديد من النقاط أمام منتخبات منافسة كانت في متناول اليد، مما صعّب المهمة وأدخل الفريق في حسابات معقدة. ومع تصاعد الغضب الجماهيري من الأداء الفني، ازدادت الدعوات لإجراء تغيير جذري في الجهاز التدريبي، خصوصًا بعد الأداء المتذبذب والتبديلات المثيرة للجدل التي أثّرت على نتائج المنتخب في مباريات حاسمة.