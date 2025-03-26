بعد خسارة الامس.. ما هي احتمالات تأهل منتخبنا الوطني الى المونديال؟

وضع منتخبنا الوطني نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد إضاعة نقاط مباراتي الكويت وفلسطين.

ولكي يضمن اسودالرافدين التأهل الى كأس العالم 2026 عليه:

1- فوزنا على كوريا وتعادل امام الاردن بشرط خسارة الاردن امام سلطنةعمان، سنتأهل ثاني مجموعة بفارق المواجهات المباشرة حتى بحال فوز سلطنةعمان على فلسطين، الافضلية تكون لنا بالمواجهات المباشرة.

ويصبح الموقف كالاتي :

1- كوريا الجنوبية 19 مع فوزها على الكويت

2- العراق 16

3- عمان 16

4- الاردن 14

2- خسارتنا مع كوريا مع فوزنا على الاردن بشرط فوز عمان على الاردن وتعادلها او خسارتها امام فلسطين، ايضا نتأهل الى المونديال بالمركز الثاني.

ويصبح الموقف كالاتي:

1- كوريا 22 نقطة

2- العراق 15

3- عمان 14 عند التعادل مع فلسطين والفوز على الاردن

4- الاردن 13

حتى مع تعادل عمان والاردن

نضمن التأهل المباشر

وبحال فزنا على كوريا وتعادلنا مع الاردن يصبح الموقف:

كوريا 19

العراق 16

الاردن 15

عمان 14