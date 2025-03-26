أول تعليق لكاساس بعد خسارة اليوم

قدم مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوسكاساس، اعتذاره للشعب العراقي بعد الخسارة أمام فلسطين، مشيرا الى أن أمام المنتخب التعويض.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، "أدينا الشوط الأول بشكل جيد وفقدنا السيطرة بالشوط الثاني وخسرنا الكثير من الصراعات".

وأضاف "اعتذر إلى الشعب العراقي وعلينا التعويض والمسؤول عن الخسارة جميع اللاعبين ومن ضمنهم أنا"، معتبرا أن "أمر الإقالة قرار لا يتعلق بي من يؤيدها فليفعل ذلك".

وخسر المنتخب العراقي امام نظيره الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.