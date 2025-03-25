باداء بائس المنتخب العراقي يخسر امام المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2 ـ 1

حقق المنتخب الفلسطيني فوزا مستحقا على المنتخب العراقي الذي كان اداءه بائسا بريمونتادا مثيرة ، بهدفين مقابل هدف واحد ، في المباراة التي جرت بملعب عمان الدولي ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثامنة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

سجل للمنتخب العراقي ايمن حسين في الدقيقة 34 ، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه حتى الدقيقة 88 عندما ادرك المنتخب الفلسطيني هدف التعادل ، ثم تبعه بهدف آخر في الدقيقة 96 ، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للمنتخب الفلسطيني بهدفين مقابل هدف واحد