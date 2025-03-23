منتخبنا الوطني يصل الى العاصمة الاردنية عمّان

وصلَ مساء اليوم الأحد وفدُ منتخبنا الوطنيّ إلى العاصمةِ الأردنية عمّان، تحضيراً لمُواجهةِ نظيره الفلسطينيّ يوم الثلاثاء المُقبل ضمن الجولةِ الثامنة للتصفياتِ الآسيويّة المؤهلة لمونديال 2026.

ورافق الوفد العراقيّ رئيسُ الاتحاد العراقيِ لكرة القدم عدنان درجال، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، إلى جانب عضو المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد أحمد الموسوي، والأمين العامّ لاتحادِ الكرة محمد فرحان.

وكان في استقبالِ الوفد العراقيّ ممثلو سفارة العراق في المملكةِ الأردنية الهاشمية، وفي مقدمتهم المستشارُ أحمد الخالدي، إضافةً إلى عددٍ من أبناءِ الجالية العراقيّة في عمان، وعدد من الجماهير المؤازرةِ والحاضرة من أماكنَ متفرقةٍ دعماً وإسناداً لأسُود الرافدين.

ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخبُ الوطنيّ يوم غد الاثنين وحدةً تدريبيةً رسميةً في الساعة الثامنة و النصف مساءً في ستاد عمان الدوليّ الذي يحتضن المواجهةَ يوم الثلاثاء في الساعة التاسعة والربع مساءً (21:15).

على صعيدٍ متصلٍ، يعقدُ يوم غدٍ الاثنين في الساعةِ الرابعة والنصف عصرا المؤتمرُ الصحفيُّ الخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه اللاعب علي جاسم./