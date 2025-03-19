مدرب الكويت : العراق منافس صعب المراس بين جماهيره

اكد مدرب المنتخب الكويتي بيتزي :" ان مباراة غد امام المنتخب العراقي صعبة جدا ، وطموحنا الخروج بنتيجة طيبة.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في المدينة الرياضية بالبصرة :" ان المباراة صعبة جدا ، لاسيما وان الفريق العراقي من الفرق المنافسة وصعب المراس على ارضه ، واعلم ان الحضور الجماهيري سيكون كبيرا ، لكننا نطمح للخروج بنتيجة طيبة".

وعن الغيابات اكد :" ان جميع اللاعبين مهمون ، لكننا هيأنا لاعبا بديلا لكل مركز ، لايقل اهمية عن اللاعب الاساسي ".