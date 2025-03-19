زيدان اقبال: اكملنا تحضيراتنا وطموحنا حصد النقاط الثلاث

اكد لاعب منتخبنا الوطني زيدان اقبال :" ان الفريق اكمل تحضيراته لمباراة الكويت ، وطموحنا حصد النقاط الثلاث".

وقال اقبال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" ان الفريق الكويتي ليس بالفريق السهل، لكننا سنكون في ملعبنا وبين جماهيرنا ونطمح للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث".

واوضح :" ان الفريق لايفكر الآن بمواجهة فلسطين ، وعلينا التركيز على مباراة غد وضمان نقاطها الثلاث، ومن ثم التفكير بالمباريات المقبلة".