كاساس: اثق بقدرات اللاعبين على حسم مواجهة الكويت

اكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس :"ان مباراة غد بمواجهة المنتخب الكويتي مهمة ، ونطمح لحصد نقاطها ".

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" ان المباراة امام الكويت مهمة ، شأنها شأن جميع مباريات التصفيات ، وتأتي اهميتها من كون التصفيات وصلت للمراحل الاخيرة الحاسمة".

واضاف :" ان المنتخب الكويتي قدم بطولة مميزة في خليجي ٢٦ ، لكنني اثق بلاعبينا وقدراتهم على حسم المباراة ".

وردا على سؤال عن جاهزية اللاعب ايمن حسين ، اوضح كاساس انه لايعاني من اي اصابة وهو بجاهزية تامة واكمل التدريبات اليوم مع الفريق ، وسيكون من ضمن القائمة الخاصة بالمباراة