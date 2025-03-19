الصفحة الرياضية

المنتخب الوطني بالأبيض الكامل في مواجهة الأزرق الكويتي غداً


يرتدي المنتخب الوطني لكرة القدم، غداً الخميس، الزي الأبيض الكامل في مواجهة نظيره الكويتي في التصفيات المونديالية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقدَ، ظهر اليوم الأربعاء، (19 آذار 2025)، المؤتمرُ الفنيُّ الخاصّ بمباراةِ العراق والكويت ضمن جولةِ التصفيات الآسيويّة المؤهلة الى المونديال، وذلك في فندق الموفمبيك بالبصرة.

ومثّلَ الجانب العراقيّ المديرُ الإداريُّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم، وطبيب المنتخب الوطنيّ قاسم الجنابي، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم.

و تقررَ أن يرتدي المنتخب العراقي الطقمَ الأبيض الكامل، وحراسه اللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ الكويتي اللونَ الأزرق الكامل، وحراسه اللون الأسود.

في حين سيرتدي الطاقم التحكيمي اللونَ الأحمر.

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