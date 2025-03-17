الكويت تقدم الشكر على اعفاء جماهيرها من تأشيرة الدخول للعراق

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن شكره للعراق، على منح المشجعين الكويتيين تأشيرات دخول مجانية لحضور مباراة منتخبهم أمام المنتخب العراقي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ ذكر الاتحاد الكويتي في بيان، أنه " يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف الصباح، بالشكر إلى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، والسفير العراقي لدى دولة الكويت المنهل الصافي، بعد الموافقة على طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم بإعفاء الجماهير الكويتية الراغبة بحضور مباراة الكويت والعراق من سمة الدخول ( الفيزا) لتكون بالمجان".

وجاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز الروابط الرياضية بين البلدين وتسهيل مشاركة الجماهير في دعم منتخباتهم الوطنية.