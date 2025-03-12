كاساس يعلن القائمة النهائية لمواجهتي الكويت وفلسطين

اعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، القائمة النهائية لمواجهتي الكويت وفلسطين.

وذكر اتحاد الكرة في بيان ، أن "(29) لاعباً في قائمة كاساس النهائية المُستدعاة لمواجهتي منتخبي الكويت وفلسطين ضمن جولةِ التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026، وهم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، علي كاظم، كميل سعد، اكام هاشم، مناف يونس، ريبين سولاقا، آدم طالب، فرانس ضياء، حسين علي، الاي فاضل، شربل شمعون، أمير العماري، محمد الطائي، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، يوسف أمين، علي جاسم، أسامة رشيد، هارون أحمد، زيدان إقبال، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، ماركو فرج، علي يوسف، علي الحمادي، مهند علي، أيمن حسين".

وعلى صعيدٍ متصل وبحسب البيان أوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس: ان "العددَ ارتفع إلى (29) لاعباً، وذلك تحسباً في حالة تعرضِ بعض اللاعبين إلى الحرمانِ كون هناك (٤) لاعبين يحملون بطاقةً صفراء واحدة هم كل من حسين علي وأيمن حسين وأمير العماري وميرخاس دوسكي، إضافةً إلى حرمان أمجد عطوان من المواجهةِ الأولى ضد الكويت بسببِ تراكم البطاقاتِ الصفراء".

ومن المؤملِ أن يغادرَ وفدُ المنتخب الوطنيّ إلى البصرة في 15 من الشهر الحالي، وستكون أولى وحداته التدريبيّة يوم 16 في المدينةِ الرياضيّة بالبصرة.