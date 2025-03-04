 ريال مدريد يستضيف أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في ديربي إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، فقد تأهل ريال مدريد حامل اللقب في آخر نسخة من دوري الأبطال إلى هذا الدور بعد صعوبة في مرحلة المجموعات، حيث خاض ملحق التأهل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، ونجح في التفوق عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3.

أما أتلتيكو مدريد فقد تأهل مباشرة إلى دور الـ16 بعد أن أنهى مرحلة المجموعات في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

وقد وصفت صحيفة "ماركا" هذا الديربي بأنه الأفضل في أوروبا، مشيرة إلى مستويات الفريقين التنافسية والأسماء التي يضمها كل فريق من أبرز نجوم العالم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و 11 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، ويتولى مهمة التعليق علي سعيد الكعبي.

ومن الجدير بالذكر أن المتأهل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد سيلتقي مع المتأهل من صدام آرسنال وآيندهوفن في مرحلة ربع النهائي للبطولة وفقا للقرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.