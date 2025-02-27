الصفحة الرياضية

بعد اختيار الأردن.. اتحاد الكرة يكرر طلبه للفيفا بإقامة مباراة العراق وفلسطين في ملعب محايد


أوضح الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الخميس، (27 شباط 2025)، عدداً من الأمورِ والتفاصيل المتعلقةِ بمكان وموعدِ إقامة مباراةِ المنتخب الوطنيّ ونظيره الفلسطينيّ ضمن الجولةِ الثامنة من التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم 2026 التي يفترض أن تجري في الأرضِ المفترضة للمنتخبِ المنافس.  

وقال اتحاد الكرة في بيان، ، انه: "ومن أجلِ إطلاع الرأي العامّ، ووضع جماهيرنا في صورةِ ما حدثَ منذ 20 شباط / فبراير الجاري حتى اليوم، وما تداولته وسائلُ الإعلام المختلفة، يبين الاتحادُ أنه على تواصلٍ مع الاتحادين الدوليّ المتمثل بـ FIFA والقاري المتمثل بـ AFC".

ولفت الى، ان "الرسالة الأولى وصلتنا في العشرين من الشهر الحالي من الاتحادِ الدوليّ لكرة القدم اشترطَ فيها على الجانبِ الفلسطيني إقامة المباراة في ملعبِ فيصل الحسيني بمدينةِ رام الله الفلسطينية، بعد استحصالِ موافقةِ الجانب العراقيّ، والتأكيد على المعايير المحددة التي تشمل الأمورَ اللوجستية والفنية والإدارية والأمنية".

وتابع البيان، انه "وورغم حرصنا الشديد على إقامةِ المباراة في فلسطين الحبيبة، والوقوف مع الرياضةِ الفلسطينية في هذا الوقت، إلا أننا رفضنا اللعبَ في فلسطين للأسباب والمخاوف التي أكدها الاتحادان الدوليّ والآسيويّ في رسالته المرسلةِ إلينا في العشرين من الشهر الحالي، وهي كالآتي: (عدم توفر تقنية VAR في هذه المباراة بعد تأكيدِ الشركة المتعاقدة مع الاتحادِ الآسيوي باستحالة توفيرِ تقنية VAR في الملعب، وأشار إليها الاتحاد الدوليّ في رسالته والتي أصبحت التقنية مهمة وتحقق العدالة وغيابها سيخلق خللاً واضحاً، ويقوض نزاهة المنافسة)".

وأكد اتحاد الكرة "كما رفضنا تغييرَ موعد المباراة خارج النافذة الدولية، كما أشار كتابُ الاتحاد الدوليّ إلى يوم 2025/4/23، وذلك لارتباطِ لاعبينا بالدورياتِ التي يحترفون فيها، ويوم أمس الأربعاء تسلمنا رسالةً من الاتحادِ الفلسطيني عبر الاميل مرسلة كذلك إلى الاتحادين الدولي والآسيوي يطلب  فيها إقامةَ المباراة على ملعبِ عمان الدوليّ".

ونوه الاتحاد العراقي الى، انه "أُبلغ اليوم الخميس في رسالة من قبل الاتحادِ الدولي (فيفا) بإقامة المباراة في ملعب عمان الدولي، وفي ضوء ذلك أرسلنا رسالةً أخبرنا فيها الاتحادَ الدوليّ   بضرورة نقلِ المباراة من الأردن، لأن هذا القرار يثيرُ تساؤلاتٍ جديةً حول نزاهة وعدالة المسابقة، وذلك نظرًا إلى الطبيعة التنافسية الشديدة في المجموعة B، وإن العراق والأردن وفلسطين منافسون مباشرون في المجموعةِ، خاصةً أن الترتيبَ الحالي شديدُ التقارب بين العراق والأردن".

واستطرد البيان بالقول "أخبرنا الاتحادَ الدولي أن إقامة المباراة في عمان داخل دولة عضو في المجموعة ومنافس مباشر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم يخلق بيئةً غير متكافئةٍ، كما أنه يهدد روحَ اللعب النظيف، وكررنا طلبنا  بنقل المباراة إلى ملعبٍ محايدٍ من أجل الحفاظ على نزاهة التصفيات، و ليتحقق مبدأ التكافؤ في الفرص بين المنتخبات المتواجدة في المجموعة، ونحن الآن بانتظار جواب الاتحاد الدوليّ على رسالتنا المرسلة إليهم صباح هذا اليوم".

وشدد على  أن "منتخبنا الوطني جاهز لخوض مباراته أمام شقيقه الفلسطيني في  2025/3/25، وسيتم الدفاع عن سمعة كرتنا وتحقيق التأهل إلى المونديال المقبل".

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