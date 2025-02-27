الصفحة الرياضية

قرار "مثير" بشأن ملعب وتوقيت مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم


حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ملعب وتوقيت مباراة فلسطين والعراق في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات المونديال يوم 25 مارس/ آذار المقبل، إذ يتطلع أسود الرافدين والفدائي إلى الانتصار لتحقيق أهدافهما في التصفيات.

وثبت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مكان إقامة مباراة فلسطين والعراق في العاصمة الأردنية عمّان يوم 25 مارس/ آذار المقبل، إذ سيحتضن استاد عمان الدولي المواجهة عند الساعة التاسعة و15 دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث تم تبليغ الاتحادين العراقي والفلسطيني بهذا القرار، بحسب winwin.

والاتحاد الفلسطيني، سبق أن طالب بإقامة مباراة الفدائي أمام العراق في استاد الشهيد فيصل الحسيني الدولي، إذ يرى بأن الأمور أصبحت هادئة ولا يوجد ما يدعو للقلق أو يهدد أمن المنتخب العراقي في حال جاء إلى فلسطين لخوض المباراة، لكن الاتحاد الدولي رفض إقامة المباراة هناك خصوصا بعدما التمس رفضا من الاتحاد العراقي الذي يرى بأن الوضع صعب جدا بسبب التصريحات الأمنية والتنقل وغيرها من الأمور.

كما ان الاتحاد الفلسطيني اختار عمان أرضا له، لأنه سيواجه المنتخب الأردني هناك قبل مواجهة منتخب العراق وبالتالي لا يريد مغادرة العاصمة الأردنية لتفادي الإرهاق على الرغم من أن الاتحاد العراقي كان يرغب بشدة إقامة المباراة في العاصمة القطرية الدوحة، كونها لا تعتبر أرضا لأحد الفرق المنافسة في مجموعته بتصفيات كأس العالم.

وبحسب التقارير "المتداولة"، فان الاتحاد العراقي لكرة القدم، اقتنع بإقامة المباراة في العاصمة الأردنية، إذ يرى إنه لا يوجد عارض قانوني لأقامتها هناك ويعتقد أن الاتحاد الدولي سيرفض الاعتراض في حال قدمه كما حدث مع المنتخب الإيراني أثناء مرحلة التوتر في المنطقة، عندما واجه قطر في الإمارات، على الرغم من وجود الإمارات في نفس المجموعة.

 وقبل اللقاء المنتظر، سيواجه المنتخب العراقي نظيره الكويتي في البصرة يوم 20 مارس/ آذار المقبل، فيما سيواجه المنتخب الفلسطيني نظيره الأردني في عمان في بالتوقيت ذاته.

ويحتل المنتخب العراقي، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات المونديال برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط فقط.

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